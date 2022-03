Chef PeyPey im Hundertwasserhaus

An drei Wochenenden ist Peyman Far alias Chef PeyPey Gastgeber im Bad Sodener Hundertwasserhaus. Von den Köchen aus Landwehrstübchen und Maxie Eisen wird ein Vier-Gänge-Menü zubereitet, während die ausgestellten Kunstwerke für einen guten Zweck versteigert werden.

Besondere Locations und exquisite Kulinarik: Diese Kombination versteht Landwehrstübchen-Inhaber Peyman Far bei diversen Pop-up-Events zusammenzubringen. Nach seinem letzten Gastspiel im Maxie Eisen im vergangenen Dezember ist er zurück und lädt an drei auf einander folgenden Wochenenden ins Hundertwasserhaus in Bad Soden ein. Der Ticketverkauf für die neun Veranstaltungstage startet heute, Freitag, 18. März.Auf der Karte stehen Vier-Gänge-Menüs wahlweise mit Fisch und Fleisch oder vegetarisch, die jedes Wochenende wechseln. Zubereitet werden diese von den Köchen aus dem Landwehrstübchen in Sachsenhausen und dem Maxie Eisen im Bahnhofsviertel, wo Far nun dauerhaft Gastgeber im Roten Salon ist. Begleitend zum jeweiligen Menü gibt es Weine von verschiedenen, hauptsächlich deutschen Winzern.Neben dem kulinarischen Part steht beim Pop-up im Hundertwasserhaus auch Kunst im Fokus. Ausgestattet wurde das Gebäude mit Designermöbeln und Kunstwerken von Delia Froehlich, Marc Grossmann, Johannes Ehemann (Jetrois), Anselm Baumann und Alexandra Westhoff (Vaest). An den Veranstaltungstagen werden diese versteigert. „Jeder der ein Ticket hat, kann mitbieten“, erklärt Far. Der Erlös aus der Versteigerung und ein Teil des Ticketpreises wird an die Organisationen Helping Hands for Ukraine aus Frankfurt und Ukrainehilfe Königstein i.T. gespendet.Das Menü gibt es für 79 Euro pro Person (Weinbegleitung 44 Euro). Für das Event gilt 3G. Termine: 24.-26. März, 31. März-2. April und 7.-9. April 2022. Tickets gibt es auf der Website des Landwehrstübchens