Der Bornheimer Ratskeller lädt ein zur Veranstaltungsreihe „Erzeuger hautnah“. An insgesamt acht Terminen stellen regionale Erzeugerinnen und Erzeuger sich und ihre Produkte vor. Küchenchef Mario Furlanello steuert die passende kulinarische Begleitung bei.

Lebensmittel regional zu beziehen, gewinnt für viele Menschen mehr und mehr an Stellenwert. Im Bornheimer Ratskeller setzt Inhaber und Küchenchef Mario Furlanello seit der Eröffnung 2018 auf Regionalität. Neben der Verwendung regionaler Produkte in der Küche, veranstaltet Furlanello jährlich einen Erzeugermarkt im großen Biergarten des Restaurants. Im Rahmen der neuen Eventreihe „Erzeuger hautnah“ biete der Bornheimer Ratskeller an acht Terminen von Januar bis April Interessierten die Möglichkeit, sich im Rahmen mehrgängiger Menüs ein Bild von den regionalen Produkten und ihren Erzeugerinnen und Erzeugern zu machen, mit denen Furlanello zusammenarbeitet.Für die Auftaktveranstaltung am 25. Januar sind Thomas Zell vom Biolandhof Ackerlei und Jo Jung vom Hofgut am Hasselbach zu Gast. Als Gastgeber gehe es Furlanello grundsätzlich darum, seinen Gästen bewusst zu machen, was Regionalität beim Thema Essen bedeutet und wie die Produkte vom Feld oder aus dem Stall auf die Teller der Gäste kommen, erklärt Furlanello und fügt hinzu: „Es ist ein schönes Erlebnis für die Leute, das macht es einfach persönlicher. Die Leute können ihre Fragen mitbringen und es macht das Kochen nahbarer.“