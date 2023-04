Seit der Eröffnung von Eating at Maples alias EAM im Herbst 2019 ging es für das junge Unternehmen auf und ab. Nach Lockdowns und Take-Away-Service startet das EAM nun mit einem Reopening in den zweiten Frühling.

Das Eating at Maples ist zurück. Ursprünglich eröffnet hatte das Deli Café und Restaurant im Bahnhofsviertel im Herbst 2019. Kaum ein halbes Jahr später musste das Betreiberehepaar, Andrea und Eric Reinemann, im Rahmen der Pandemie vorerst den Betrieb einstellen. Aus der Wiedereröffnung für dem darauffolgenden Herbst wurde nichts. Darauf folgten fast zwei Jahre Stillstand. Anfang letzten Jahres gingen die Reinemanns dann mit einem Lieferdienst an den Start. Die geplante Wiedereröffnung in der ersten Jahreshälfte 2022 verzögerte sich weiter. Doch das hat nun ein Ende: Seit drei Wochen ist das EAM zurück.Andrea und Eric Reinemann haben die Zeit bis zur Wiederöffnung genutzt. Das Angebot wurde erweitert, die Location gegenüber dem Hauptbahnhof aufgehübscht und effizienter gestaltet. Dabei ist eines gleich geblieben: Der Fokus auf Bio-zertifizierte Lebensmittel, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. So werden etwas alle Produkte für das wechselnde Frühstücks- und Lunch-Angebot regional bezogen. Bagels, Paninis und Kuchen werden in der eigene Küche produziert. Ein Touchscreen für kontaktloses Bestellen, QR-Codes an jedem Tisch und ein fleißiger Servier-Roboter zeugen ebenso vom absoluten Willen zur Digitalisierung wie der Verzicht auf jegliche Form von Bargeld.Der Servier-Roboter „Maple“ im Einsatz © Till TaubmannEin wichtiges Thema sei zudem Transparenz, betonen Andrea und Eric Reinemann. Diese Transparenz spiegelt sich nicht nur in der Bio-Zertifizierung des Betriebs und der gläsernen Küche wider, auch online werden alle Allergene der einzelnen Produkte aufgezeigt. Darüber hinaus werden nicht verkaufte Waren an eine Initiative für geflüchtete Frauen und Kinder in Bockenheim gespendet.