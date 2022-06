Atschel in Sachsenhausen

Vom Koch zum Geschäftsführer

Betreiberwechsel in der Atschel. Stammgäste können jedoch beruhigt sein. Das Traditionslokal in Sachsenhausener Brückenviertel wird ab Juli von Küchenchef Oliver Ullmann übernommen. Einschlägige Veränderungen sind nicht geplant.

„Atschel“ ist nicht nur die hessische Bezeichnung für die Elster, sondern auch der Name eines waschechten Traditionslokals im Frankfurter Brückenviertel in Sachsenhausen. Gut 170 Jahre, seit 1849, werden in der Atschel schon Apfelwein und hessische Küche serviert – seit 2002 unter der Geschäftsführung von Stefan Kaden, der nach rund 20 Jahren nun zum Juli den Betrieb an Oliver Ullmann übergibt. Für die Stammgäste der Atschel dürfte Ullmann allerdings kein Fremder sein. Seit 18 Jahren ist er der Küchenchef des Lokals.



Er habe in den vergangenen Jahren nach und nach immer mehr leitende Aufgaben vom aktuellen Betreiber übernommen, erklärt Ullmann. Mit dem Auslaufen des alten Mietvertrags für die Räumlichkeiten in der Wallstraße zum Juli, macht Ullmann nun Nägel mit Köpfen. „Da ich so viele Aufgaben des Tagesgeschäfts übernommen habe, kennt mich der Vermieter gut und hat mich gefragt, ob ich die Atschel selbst mieten möchte“, erzählt Ullmann. Er wolle am Flair des Ladens nichts verändern und auch der Name solle gleichbleiben. „Ich will Geld in den Betrieb und die Einrichtung investieren, aber grundsätzlich soll die Atschel bleiben, wie sie ist“, versichert Ullmann. Die meisten Angestellten wollen, laut Ullmann, weiterhin im Lokal arbeiten.



Der ehemalige Betreiber fühlt sich indes ungerecht behandelt. Nachdem der ursprüngliche Vermieter der Räumlichkeiten verstarb, erbte sein Sohn das Gebäude. Dieser entschied sich gegen eine Verlängerung von Kadens Vertrag. Der Gastronom ist frustriert: „Ich finde es schlimm, wie man nach zwanzig Jahren einfach so aus dem Geschäft gedrängt werden kann“, sagt Kaden, der vor der Atschel bereits zehn Jahre lang das Fichtekrätzi nebenan betrieb. Zu den genauen Gründen, warum der Vertrag nicht verlängert wird, möchte sich Kaden allerdings nicht äußern. „Ich kann sagen, dass ich mit diesem Vermieter nicht mehr zusammenarbeiten werde“, so Kaden.



Atschel, Sachsenhausen, Wallstraße 7, 069/619201, Mo-So 12-24 Uhr