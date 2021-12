Verdrehte Weihnachten

Die aktuellen Entwicklungen sind für viele Gastronomiebetriebe ein Grund zur Sorge. In der Traditionsgaststätte Apfelwein Föhl in Neu-Isenburg lässt man sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und macht mit einer Deko-Idee aus der Not eine Tugend.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt weit über 400, Weihnachtsmärkte werden abgesagt und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) fordert dazu auf, Kontakte wieder zu reduzieren. Zwar sind in Deutschland mittlerweile rund 68 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, doch die aktuellen Entwicklungen wecken Erinnerungen an die Vorweihnachtszeit im vergangene Jahr.



Insbesondere Gastronominnen und Gastronomen bangen erneut um das für den Gesamtjahresumsatz vieler Betriebe existentiell wichtige (Vor-)Weihnachtgeschäft mit Gänseessen, Weihnachts- und Silvesterfeiern. Die große Absagewelle sei bereits voll im Rollen, berichtet etwa Uwe Vollmershausen, Inhaber der Traditionsgaststätte Apfelwein Föhl in Neu-Isenburg. Viele Firmen würden ihre Weihnachtsfeiern storniert.



Das ist aber nicht das einzige Problem. Wie in allen hessischen Betrieben gilt auch bei Apfelwein Föhl die 2G-Regelung. Gäste müssen also entweder vollständig geimpft oder genesen sein. Ein Test reicht nicht mehr aus. Einigen Gästen hätte er bereits den Zutritt verwehrt müssen, weil diese ihr Handy und damit ihren Impfnachweis vergessen hätten, so Vollmershausen. Die Betroffenen hätten zwar Verständnis, aber für das Lokal bedeutet das fehlende Einnahmen.



Trotz allem ist Resignieren für Vollmershausen und seine Partnerin Ulrike Wipfler keine Option. Stattdessen warten sie mit einer Deko-Idee auf, die die aktuelle Lage auf heitere Weise widerspiegeln soll, und so hängen im Apfelwein Föhl nun die Weihnachtsbäume kopfüber von der Decke. „Verdrehte Weihnachten“ nennt Vollmershausen die Installation. „Bei einer Flasche Wein haben wir uns überlegt, wie das alles weitergehen soll. Und da dachten wir uns, bevor wir gar nichts machen, machen wir es zumindest verkehrt“, lacht der Inhaber. Die Idee kommt an: „Die Gäste amüsieren sich natürlich, wenn sie die Bäume entdecken, und für unser Team ist es ein Motivationsschub“, freut sich Vollmershausen.



Apfelwein Föhl, Marktplatz 1, 60263 Neu-Isenburg, Tel. 06102/39669, Di-Sa 17-22, So 13-21 Uhr, Mo Ruhetag