Antipodean Gelato x The Tiny Cup

Neues Jahr, selbes Event: Im Antipodean Gelato veranstalten Rachel Dodoo-Mehl und Sven Riebel von The Tiny Cup wieder ihr „Tiny Balls“-Pop-up. Wie im vergangenen Jahr gibt es am 9. und 10. Juni wieder ausgefallene Eis-Cocktails.

Sie macht Eis von feinster Qualität. Er zaubert exquisite Cocktails im Erdgeschoss des Seven Swans. Schon im vergangenen Jahr haben sich Rachel Dodoo-Mehl von Antipodean Gelato und Sven Riebel von The Tiny Cup für eine besondere Eventreihe zusammengetan: Beim gemeinsamen „Tiny Balls“-Pop-up im Antipodean Gelato in der Bornheimer Landstraße dreht sich alles um ausgefallene Eis-Cocktails. Am 9. und 10. Juni geht das Pop-up in die nächste Runde. Neben dem Klassiker „Champagne Colada“ mit Rum, Salted-Coconut-Eis und frischer Ananas wird es noch weitere Kreationen geben, doch die möchten Dodoo-Mehl und Riebel noch nicht verraten.