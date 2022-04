Tacotronics zu Gast in der Innenstadt

Von Pop-up zu Pop-up

Gerade noch verkauften Tacotronics auf dem Oeder Weg Tacos und Drinks. Jetzt ist das Pop-up-Konzept umgezogen und jeden Samstag in der Frankfurter Pause zu Gast. Wer nicht bis morgen warten will, trifft Tacotronics bereits Freitagabend, 8. April, in der Freitagsküche an.

Im vergangenen Dezember starteten Tacotronics in Kooperation mit der Freitagsküche im Oeder Weg ihr erstes Pop-up. Im vorderen Bereich des Shop Shop Pop-up Shop gingen drei Taco-Varianten, Maischips mit Dips sowie und Drinks über die Theke, während im hinteren Teil des Ladens Kunst, Keramik, Kleidung und Taschen verkauft wurden. Der Erfolg sprach für sich: Das ursprünglich bis Ende 2021 geplante Pop-up wurde schließlich bis Ende März verlängert. Jetzt ist der Laden dicht. Von der Bildfläche verschwinden Tacotronics aber auch nach dem Ende der Kooperation mit der Freitagsküche nicht: Seit Anfang April sind sie jeden Samstag in der Frankfurter Pause zu Gast.



Das Café am Roßmarkt, das sonst belegte Brote, Frühstück und einen kleinen Mittagstisch anbietet, wird dafür ein wenig umgestaltet, erklärt Tacotronics-Betreiberin Valerie Will und ergänzt: „Wir sind dann als Tacotronics da und die Frankfurter Pause hat zu.“ Kulinarisch bleibt mit dem Umzug des Pop-ups in die Innenstadt aber alles beim bewährten Konzept. Es gibt Maischips mit Dip und dreierlei Tacos: Klassisch mit Rindfleisch, Limettencreme und Salsa Roja, vegan mit Jackfrucht, Guacamole und Zwiebeln sowie vegetarisch mit Bohnen, Pico de Gallo und Käse. Auch mexikanische Limonaden, Magaritas und Palomas gibt es weiterhin. Über den Lieferdienst Wolt kann das gesamte Angebot auch unter der Woche von Dienstag bis Freitag bestellt werden.



Wie lange Tacotronics das Samstags-Pop-up am Roßmarkt betreiben wird, kann Will noch nicht genau sagen. „Die nächsten zwei Monate sind wir auf jeden Fall in der Frankfurter Pause“, betont sie. Ein weiteres Pop-up ist zudem am 6. Mai beim Café Hoppenworth & Ploch in der Altstadt geplant. Wer nicht bis dahin und auch nicht bis zum Samstags-Pop-up morgen warten möchte, kann am Freitagabend, am 8. April, in die Freitagsküche in der Mainzer Landstraße 105 gehen, wo Tacotronics und Benny Hübner mit einem mexikanischen Menü zu Gast sind.



Tacotronics Pop-up, Innenstadt, Roßmarkt 10, Sa ab 10 Uhr