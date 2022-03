Streetfood

Mutti’s Wrap eröffnet am Skyline Plaza

Frisch, einfache Zutaten und alles wie bei „Mutti“, das ist das Konzept hinter Mutti’s Wrap. Der Foodtruck eröffnet am Samstag, 12. März, und steht dann regelmäßig vor dem Skyline Plaza. Angeboten werden Wraps, Fritten und kleine Käsekuchen.

Eigentlich bietet der Food Court im Skyline Plaza genügend Möglichkeiten zur Stärkung, ob in der Mittagspause oder nach einer anstrengenden Shoppingtour. Doch wenn die Sonne scheint und die Temperaturen über 10 Grad klettern, wer will da nicht lieber draußen essen? Ab Samstag, 12. März, wird das möglich. Dann steht am Eingang beim Kap Europa der Foodtruck Mutti’s Wrap.



„Die Idee ist durch das Essen bei ‚Mutti‘ entstanden“, erklärt Demir Relli von Mutti's Wrap. Das zeichne sich durch gesunde und einfache Zutaten aus, was das Unternehmen für die Zubereitung seiner namensgebenden Wraps übernommen habe. Angeboten werden die Wraps in drei Varianten: Mit Hähnchen und gegrilltem Gemüse, mexikanisch mit Rinderhackfleisch, Mais und Kidneybohnen sowie vegetarisch mit Gemüsebällchen, Käse und gegrilltem Gemüse. Außerdem gibt es Süßkartoffel-Pommes, normale Fritten und kleine Käsekuchen als Nachtisch.



Zur Eröffnung am Samstag steht der Foodtruck ab 14 Uhr bereit. Künftig wird es neben dem festen Standort am Skyline Plaza auch möglich sein, Mutti’s Wrap als Catering für Veranstaltungen zu buchen. Wie Relli erklärt, steht dafür dann ein zweiter baugleicher Foodtruck zur Verfügung.



Mutti’s Wrap, Gallus, Europa-Allee 6, Tel. 069/36397751, Mo-Sa 11-21 Uhr, So Ruhetag