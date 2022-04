Cottage Biergarten öffnet für den Sommer

Im Sommer ein kühles Glas Wein auf einem schattigen Liegestuhl genießen? Ab dem ersten Mai ist das wieder im Cottage Biergarten des Schlosshotel Kronberg möglich. Das Programm der dritten Sommersaison des Biergartens ist gefüllt mit Live-Konzerten und Theaterauftritten.

Der Golfplatz zur einen Seite, das Schlosshotel Kronberg zu anderen liegt mitten im Schlosspark der Cottage Biergarten, der am ersten Mai zu seiner dritten Sommersaison öffnet. Die Gäste können auf schattigen Liegestühlen und Sitzgruppen unter großen Schirmen Platz nehmen, wo Kuchen und Torten, Grillspezialitäten, und hessische Küche serviert werden. Neu im Sortiment sind in diesem Jahr Ofenkartoffeln und Flammkuchen. Die Weine des Weinguts Prinz von Hessen werden nicht nur ausgeschenkt, sondern können auch für den heimischen Weinkeller erworben werden. Bei schönem Wetter ist der Cottage Biergarten donnerstags bis sonntags geöffnet und jeden zweiten Donnerstag sind Live-Konzerte geplant. In diesem Jahr steht außerdem zum ersten Mal ein Theaterensemble auf der Bühne: Am 27. und 28. Juni führt die TNT Theatre Britain & American Drama Group Shakespeares Othello in der englischen Originalfassung auf. Abhängig von der Wetterlage wird der Biergarten bis in den Oktober hinein geöffnet bleiben.



Cottage Biergarten, Kronberg im Taunus, Hainstraße 25, 06173/70101, Do/Fr 15:30-22, Sa 11:30-22, So 11:30-20 Uhr, Mo-Mi Ruhetage