Pizza, Pasta, Poké-Bowls

Das Sandy's PizzBowl ist umgezogen. Nun hat Inhaber Weyss Safi im Gutleutviertel wiedereröffnet. Das Konzept ist gleich geblieben, nur der Name hat sich geändert. Wie zuvor in Riedberg dreht sich im neuen Crunchy's alles um die drei Ps: Pizza, Pasta und Poké-Bowls.

Tschüss Riedberg, hallo Gutleutviertel: Sandy's PizzBowl ist unter neuem Namen in den Westen der Stadt gekommen. Das Crunchy’s öffnete am vergangenen Sonntag, 23. Januar, im Zuge eines Soft-Openings seine Türen. Inhaber Weyss Safi freut sich über den gelungenen Start und die viele bekannten Gesichter, die zur Neueröffnung von Riedberg ins Gutleutviertel kamen. Kulinarisch bleibt das Crunchy’s beim bewährten Konzept. Neben Pizza Napoletana und Pasta stehen Poké- und Salat-Bowls auf der Karte.Eigentlich habe es für ihn keinen Grund gegeben, den alten Standort in Riedberg zu verlassen, erklärt Safi. Baurechtliche Gründe hätten dazu geführt, dass er umziehen musste. Natürlich freue er sich darüber, einen neuen Laden im Gutleutviertel gefunden zu haben. Der Neustart sei aber auch mit Schwierigkeiten verbunden gewesen. Er habe Mitarbeiter entlassen müssen und stehen auch in puncto Kundenstamm wieder ganz am Anfang: „Wir fangen erst mal wieder bei null an.“Doch Safi ist zuversichtlich. Im Sommer werde er den Gastraum um eine große Terrasse erweitern. Dann sollen die Gäste bei einem Glas Wein und mit Blick auf die Skyline den Abend ausklingen lassen können.Eingangsbereich im Crunchy's. © Crunchy's