Neueröffnung in der Innenstadt

In der Innenstadt hat im neugebauten Junghof Plaza am Mittwoch, 1. Dezember, die dritte Frankfurter Filiale von L’Osteria eröffnet. Im Fokus stehen gemütliches Design und kulinarische Klassiker wie große Pizzen und frische Pasta.

In der Frankfurter Innenstadt wird an jeder Ecke gebaut. In der Junghofstraße etwa entsteht momentan das Projekt „Four Frankfurt“. Direkt gegenüber ist das neugebaute Junghof Plaza bereits fertiggestellt und die ersten Geschäfte und Lokale ziehen ein. Als eines der ersten Restaurants hat dort am 1. Dezember die dritte Frankfurter Filiale von L’Osteria eröffnet.Der rosa gestrichene offene Gastraum wirkt mit seinen mit Samt bezogenen Bänken und gefliesten Wänden wie ein gemütliches Bistro. „Wir möchten beim Reingehen eine urbane Eleganz schaffen, die keine Hürde aufbaut“, erklärt Joint-Venture-Partner Arthur Käser. Außer der brandneuen L’Osteria-Filiale in der Junghofstraße betreibt Käser weitere Dependancen in Wiesbaden, Aschaffenburg und auf der Hanauer Landstraße.Eine Besonderheit des Gastraums ist das Zitronen-Separee. © Lisa VeitenhanslHingucker im vorderen Teil des Raumes sind die Bar und wie in allen L’Osteria-Restaurants die offene Küche. Kulinarisch bleibt auch in der Filiale in der Junghofstraße alles beim bewährten L’Osteria-Konzept. Wie gewohnt gibt es verschiedene Pasta-Gerichte und die charakteristischen große Pizzen mit 45 cm Durchmesser. Durch die Pandemie wachse das Bewusstsein für gesunde Ernährung, vor allem im Hinblick auf vegane Alternativen, so Käser. Zwar gäbe es bei L’Osteria bislang noch keinen veganen Pizzateig, doch werde momentan daran gearbeitet, Ei und Milch im traditionellen L’Osteria-Rezept zu ersetzen. Käser freut sich zudem über die gute Anbindung des neuen Standortes, denn auch das Liefergeschäft sei immer wichtiger geworden. Alle Gerichte der L’Osteria können nämlich direkt nach Hause bestellt oder vor Ort abgeholt werden.Für ihre großen Pizzen ist die L'Osteria bekannt. © Lisa Veitenhansl