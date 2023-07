Neueröffnung in Dreieich

Neues Leben im ehemaligen Stadtgeflüster

Die Gerüchteküche brodelt: Der Frankfurter Gastronom Jalalle Chahboune übernimmt das ehemalige Stadtgeflüster im Zentrum von Dreieich-Sprendlingen. Im September soll die noch namenlose Location eröffnet werden.

„Back to the roots“, so könnte die Überschrift zum jüngsten Kapitel in Jalalle Chahbounes Geschichte als Gastronom lauten. Aufgewachsen in Dreieich-Sprendlingen betreibt Chahbounes in Frankfurt den CityBeach, Kahuna Poké Bros, das White Rabbit und das Casual-Dine-Dining-Restaurant tenotwelve. Nun widmet sich der Sprendlinger-Bub einem Gastronomie Konzept im Stadtzentrum des 40.000-Einwohner-Ortes südlich von Frankfurt.



Ende April hat hier auf der Hauptstraße das Stadtgeflüster seine Türen geschlossen. Einem Kontakt zu Melanie Großmann, Leiterin der Dreieicher Wirtschaftsförderung, legten den Grundstein für die Übernahme der Location durch Chahboune. Zusammen mit seinen Geschäftspartnern Uwe Kappel, Dietrich von Stechow und seinen Brüdern Oualid und Ilias Chahboune will er dem ehemaligen Stadtgeflüster mit einem Deli neues Leben einhauchen.



Mitte August soll das noch namenlose Deli mit einer Soft-Opening-Phase starten. Die offizielle Eröffnung ist für den 2. September geplant. Dann soll es tägliche von 9.30 bis 17 Uhr All Day Brunch geben – inklusive vegetarischer und veganer Optionen. Hinzu kommt ein Lunchangebot mit Bowls, Burger und wechselnder Wochenkarte. Auch optisch bleibt von alten Stadtgeflüster nichts übrig. Die Wohlfühlatmosphäre ist wichtig, erklärt Chahboune und betont, man lege besonderen Wert auf helle Räumlichkeiten.



Name derzeit noch unbekannt, Dreieich, Frankfurter Straße 32, Mi-Mo 9:30 - 17 Uhr, Di Ruhetag