Neueröffnung im Senckenberg-Quartier

Seit über 15 Jahren serviert Inhaber Gerd Streit im Leib & Seele unweit der Hauptwache gutbürgerliche Frankfurter Küche. Jetzt eröffnete Streit das Leib & Seele West im neu erbauten Senckenberg-Quartier und bietet seinen Gästen dort auch Frühstück an.

Dunkle Holzelemente und gedimmtes Licht verleihen dem Leib und Seele in der Altstadt eine rustikale Wirtshaus-Atmosphäre. Bereits seit 2005 bietet Inhaber Gerd Streit dort hauptsächlich am Abend gutbürgerliche Frankfurter Küche an. Am Montag, 21. März, eröffnete Streit im neuen Senckenberg-Quartier ein zweites Restaurant: Im neuen Leib und Seele West geht es nicht erst am Abend los. Ab Vormittags locken belegte Stullen und Frühstück à-la-carte.Auch sonst sei die Küche etwas ausgefallener als im Stammhaus in der Altstadt: „Die Zusammenstellungen sind etwas mutiger. Wir wollen unser Angebot modern interpretieren und mit neuen Gerichten ergänzen“, sagt Inhaber Gerd Streit. Die Neuerungen der Speisekarte sollen insbesondere ein internationales Publikum ansprechen, etwa Messegäste und Konzertbesucherinnen und -besucher. „Was ich mir wünsche ist eine Durchmischung der Stadtteile Bockenheim und Westend, auf deren Grenze wir liegen. Ich hoffe, dass wir auch die Anwohnerinnen und Anwohner als Gäste begrüßen dürfen“, sagt Streit.Wie schon im Leib & Seele in der Innenstadt kommen auch im Senckenberg-Quartier Bierliebhaberinnen und -liebhaber auf ihre Kosten: Gäste können aus acht verschiedenen Fass- und einer Auswahl an Flaschenbieren wählen. Ergänzt wird das Getränkeangebot durch regionale und internationale Weine sowie verschiedene Cocktails. Die Getränke und Speisen werden im großen Innenraum und auf der weitläufigen Terrasse serviert.Von früh bis spät: Wirtshausflair im Leib & Seele West © Gerd Streit