Neueröffnung im Nordend

Alédo Coffee & Bar

Im ehemaligen Cafuchico in der Eckenheimer Landstraße 61 ist erneut ein Café eingezogen. Im Alédo möchte das Inhaberpaar mit Kaffee und Kuchen über den Tag, als auch mit Aperitivo und Snacks die Nachbarschaft bis in den Abend versorgen.

Julius Opatz / 13. Mai 2025, 11.00 Uhr

Alédo. Wer da sofort an die Stadt im Süden Spaniens denkt, hat in Geografie gut aufgepasst. Doch der Name des neueröffneten Cafés in der Eckenheimer Landstraße setzt sich tatsächlich aus den Vornamen des Gründerpaares Aleksandra Spik und Bedirhan (Bedo) Subatli zusammen. Die beiden haben sich nun den Traum des eigenen Cafés erfüllt und wollen mit verschiedensten Kuchen und Kaffeespezialitäten, als auch mit herzhaften Kleinigkeiten eine familiäre Atmosphäre im Ganztagsbetrieb schaffen.



„Wir wurden sehr herzlich in der Nachbarschaft empfangen“ erzählt Spik, die schon seit zehn Jahren in verschiedensten Bereichen der Gastronomie arbeitet. Die Vormieterin, die mit ihrem brasilianischen Cafuchico in der Umgebung gut vernetzt war, stellte Verbindungen her, auch weil ihr das neue Konzept unter Spik und Subatli gut gefalle, so Spik. Nach spontaner Besichtigung und Zusage ging es sofort mit den Umbauten los. Mit neuem Parkettboden, lichtem Interieur und pastellgrünen Akzenten ist das kleine Café kaum wieder zu erkennen. „Einzelne Kleinigkeiten werden wir noch ergänzen, aber wir wollten so schnell wie möglich aufmachen, um den Sommer gemeinsam auf unserer Terrasse zu genießen“, sagt Subatli.



Mit Liegestühlen gespickt, lässt sich auf der Terrasse das geschäftige Treiben in der Eckenheimer Landstraße bei einem After-Work-Getränk beobachten. Dazu wollen Spik und Subatli kleine Snacks reichen. Selbstgebackene Kuchen als auch regional geröstete Kaffeebohnen von backyard coffee komplettieren das Angebot. In Zukunft sollen herzhafte Stullen zum Frühstück den Ganztagsbetrieb ergänzen und auch kleinere Events mit beispielsweise Live-Musik sind geplant, auf die sich nicht nur die Nachbarschaft freuen kann.



Info

Alédo Coffee & Bar, Nordend, Eckenheimer Landstraße 61, Mo-Mi 12-20 Uhr, Do 12-22 Uhr, Fr 12-24 Uhr, Sa 11-24 Uhr, So 11-18 Uhr