Neueröffnung am Willy-Brandt-Platz

Fine Dining in bester Lage von Küchenchef Hai Hoang Minh gibt es ab jetzt im L‘Arôme. Am 29. Juni begann das Soft Opening am Willy-Brandt-Platz in den ehemaligen Räumen des VEVAY. „Das Konzept baut darauf auf, gehobene europäisch-asiatische Küche mit einer erlesenen deutschen Weinbegleitung zu kombinieren“, sagt Minh. Dabei bilden die beiden Komponenten Erde und Luft einen konzeptionellen Leitfaden für das Restaurant: Das Erdgeschoss spiegelt die erdigen Töne mit Lorbeertapeten und dunklen hölzernen Möbeln wider, während das Obergeschoss mit helleren blauen Farbtönen Sommerluft abbildet.Das Herzstück des Restaurants ist die offene Küche im Erdgeschoss. Zwölf Gäste können dort beobachten, wie Minh und sein Küchenteam auf einer weißen Marmorplatte die Gerichte zubereiten. Bis zum Grand Opening stehen zwei Menüs zur Auswahl: das L’Arôme-Menü mit Fleisch und Fisch in vier, fünf oder sechs Gängen und ein vegetarisches Menü in vier Gängen. Zu beiden Menüs gibt es eine Weinbegleitung mit Fokus auf deutsche Weine. Zukünftig soll aber auch à la carte bestellt werden können.„Es war nicht einfach, die asiatischen Aromenwelten auf hohem Niveau so umzusetzen, dass sie mit der europäischen Esskultur und dem Wein harmonieren“, so Minh, der in Frankfurt kein Unbekannter ist. Beginnend als Junior-Souschef im Tiger-Gourmetrestaurant, Souschef im Lafleur und Küchenchef in der Frankfurter Botschaft, machte er sich 2020 mit seiner Frau Giao Nguyen im UBowl selbstständig. Aber keine Sorge, UBowl-Fans können sich auch in Zukunft auf feinste Bowl-Gerichte in der Töngesgasse freuen.Offene Küche im Erdgeschoss des L'Arôme © L'Arôme