Mit Little Suzy’s Smoke Shack BBQ hat sich Suzanne Günther ihren Traum erfüllt und traditionelles Kansas City BBQ nach Frankfurt gebracht. Seit Mittwoch ist die Location im Frankfurter Ostend bis auf Weiteres geschlossen.

Suzanne Günther hatte Glück im Unglück. Nachdem ihr Foodtruck nach einem Unfall mit einem Lkw betriebsunfähig war, fand sie im Frankfurter Ostend eine passende Location für Little Suzy’s Smoke Shack BBQ. Besser gesagt fand die Location sie: Ihr jetziger Vermieter bekam von ihrem Unglück mit und bot ihr einen festen Standort für ihr Gastronomiekonzept an. In einer alten Werkstatt in einem Hinterhof in der Uhlandstraße hatte Günther nun viel Platz für ihr traditionelles Kansas City Barbecue samt Smoker, großer Bar und regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen.So wurden Günther und das „Little Suzy’s“ in den vergangenen Monaten immer bekannter und zur ersten Anlaufstelle für echtes amerikanisches Barbecue in der Region . „Die NFL und die Kansas City Chief sind sogar auf mich zugekommen“, erzählt Günther. Die amerikanische Football-Liga denke für das Spiel in Frankfurt im Herbst über eine Kooperation mit Günther nach. Umso schockierender ist es für Günther und ihre Fans, dass die Köchin am Mittwochabend über Instagram mitteilen musste, dass „Little Suzy’s“ vorerst auf unbestimmte Zeit geschlossen bleibt.„Das ist eine niederschmetternde Nachricht, nicht nur für mich, sondern auch für all die Menschen, die mir geholfen haben, diesen Traum zu verwirklichen“, schreibt sie in dem Post. Grund dafür seien Probleme mit dem Bebauungsplan am Standort in der Uhlandstraße. Der Häuserblock ist als sogenanntes „Mischgebiet“ eingetragen, in dem Wohnungen und gewerbliche Nutzung koexistieren können, sofern keine der beiden Nutzungsarten dominiert und Anwohner von den gewerblichen Tätigkeiten nicht gestört werden. Im Ostend habe es nun Beschwerden von Seiten der Anwohner gegeben, so Günther.Trotz aller Umstände hält Günther an ihrem Traum fest, auch weil sie viel Unterstützung von ihren Gästen bekommt. Auch ihr Vermieter stehen nach wie vor hinter dem Little Suzy's und kümmere sich bereits um eine Nutzungsänderung, doch das könne mehrere Monate dauern, so Günther: „Wir sind deshalb bereits auf der Suche nach einer neuen Location.“ Bis dahin sind nahezu alle Events, die im Ostend stattfinden sollten, vorerst abgesagt.Wer noch keine Gelegenheit hatte, Günthers BBQ-Skills live zu erleben, hat dazu am 18. Mai noch Gelegenheit. Dann ist Little Suzy's ab 11 Uhr beim BBQ-Festival im Dribbede Markt in Sachsenhausen zu Gast.