Im ehemaligen Restaurant Goldman an der Hanauer Landstraße hat Mitte März die sechste Filiale der Isoletta PMP eröffnet. Das bewährte Konzept um Pinsa, Mozzarella und Pasta wird dort mit einem bekannten Frankfurter Fußballer umgesetzt.

Im 25hours Hotel an der Hanauer Landstraße öffnete Mitte März das sechste Restaurant der Isoletta PMP, das Isoletta PMP East. In den Räumlichkeiten befand sich vorher das Restaurant Goldman , das im Februar seine Türen nach 15 Jahre schließen musste. Der Nachmieter war mit der Isoletta Holding schnell gefunden. Nun wird hier italienische Pinsa, Mozzarella und Pasta serviert. In das Familienunternehmen Isoletta stieg Ex-Bankier Michael Schramm 2020 als Investor ein und gründete mit Inhaber Ciro Cavallo die Isoletta Holding . In der neuen Isoletta PMP East bekommen Cavallo und Schramm prominente Unterstützung: Der ehemalige Spieler der Eintracht Frankfurt Alex Meier ist Mitinvestor. „Als Michael Schramm mir diese Investitionsmöglichkeit aufzeigte, haben wir in den letzten Monaten die geeignete Location gesucht und gefunden“, sagt Meier. In Zukunft soll PMP als Franchise-Konzept weiterentwickelt werden. Weitere Dependancen sind am Paulsplatz in Frankfurt und in Bad Homburg geplant.