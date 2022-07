Gaumenglut in Frankfurt

Neuer Premium Sushi Delivery Service

Nach GO by Steffen Henssler hat Frankfurt einen neuen Premium Sushi Pick-up- und Lieferdienst. Gaumenglut heißt die aus Köln stammende Kette, die nun am 1. Juli in der Innenstadt ihrer deutschlandweit zweite Filiale eröffnet hat.

Frankfurt ist um einen Premium-Sushi-Lieferservice reicher: In der Allerheiligenstraße 13 in der Innenstadt hat Anfang Juli die deutschlandweit zweite Filiale von Gaumenglut eröffnet. In Köln können sich Sushi-Fans bereits seit vergangenem September die außergewöhnlichen Sushi- und Dumpling-Kreationen aus der modernen Asian-Fusion-Küche schmecken lassen.



Wie das aussieht? Im „Sushi Gang“-Menü finden sich beispielsweise Roll-Kreationen wie „Eternal Flame“: Blue Corn Chips umhüllen einen Mix aus Tempura Garnele, Avocado, rote Paprika und Rucola. Das Ganze wird gekrönt von feurig knackigen Cheetos. Nicht weniger originell der Roll Truffle Bae mit Rindertartar, Rucola, Trüffel Mayo und frischem Trüffel on Top.



Gaumenglut ist ein reiner Pick-up und Liefer Service, der die Faszination für gutes Essen, die Liebe zur Umwelt und ein Auge für außergewöhnliches Design vereinen möchte, so das Kölner Unternehmen. Dabei möchte Gaumenglut seinen Kundinnen und Kunden ein Sterneküchen-Erlebnis für zu Hause bieten: So sind die Kreationen in enger Zusammenarbeit mit Fritz Benson entstanden, Sous-Chef im mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant „Schanz“ an der Mosel.



Zudem gehören umweltfreundliche, plastikfreie Verpackungen und eine emissionsarme Lieferung für Gaumenglut-Gründer Leon Schlichte zum Gesamtkonzept: „Für unsere raffinierten Kreationen legen wir Wert auf hochwertige und regionale Zutaten. Wir wollen mit Gaumenglut ein ganzheitliches Genusserlebnis auf Sterneniveau schaffen. Ein bewusster Umgang mit unserer Umwelt ist für uns dabei elementar.“



Gaumenglut, Innenstadt, Allerheiligenstraße 13, Tel. 069/30078861, Mo-So 17-22 Uhr