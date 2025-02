Die Neueröffnung der Woche

Wald.Fein: Im Restaurant ist der Name Programm

So naturnah wie das familiengeführte Sport- und Erlebnishotel Wald.Weit im Rheingau daherkommt, so präsentiert sich auch das hauseigene Restaurant Wald.Fein. Mit Fokus auf Nachhaltigkeit gibt es abends ein Fine-Dining-Angebot mit dem Besten aus der Region.