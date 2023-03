Die Neueröffnung der Woche

In einem Hinterhof im Ostend hat Suzanne Günther „Little Suzy’s Smoke Shack BBQ“ eröffnet. Hier serviert die gebürtige Amerikanerin Pork Ribs, Beef und Co. mit hausgemachtem Rub und Sauce im Stil eines traditionellen Kansas City Barbecue.

Wenn langsam die Temperaturen steigen und die Menschen die ersten Sonnenstrahlen genießen, startet für viele unmittelbar die Grillsaison. Während in Deutschland verschieden mariniertes Fleisch, Bratwürste und die ein oder andere Gemüsescheibe auf den Grill wandern, gleicht amerikanisches Barbecue fast einer Religion. Marinaden, Rubs, Saucen und lange Zeiten im Smoker: Je nach Region und Rezept sind die Unterschiede groß. Barbecue im traditionellen Kansas-City-Stil gibt es seit einigen Monaten auch in Frankfurt. In einem Hinterhof im Ostend hat Suzanne Günther „Little Suzy’s Smoke Shack BBQ“ eröffnet.„Ich habe angefangen zu kochen als ich acht Jahre alt war“, erzählt Günther, die außerhalb von Kansas City aufwuchs. Anfang der 1990er-Jahre arbeitete sie als Toningenieurin und lernte viele Musiker kennen, bevor sie 1995 begann, in der Gastronomie zu arbeiten. „Ich habe überall in den USA gelebt, aber Kansas City war als Erwachsene mein zweites Zuhause, also bin ich immer wieder zurückgekommen“, sagt Günther.Während sie als Köchin arbeitete, festigte sich ihr Traum von einem eigenen Restaurant nach dem Vorbild eines sogenannten Juke Joint, eine Mischung aus Restaurant, Kneipe und Musiklocation für die afroamerikanische Bevölkerung zur Mitte des 19. Jahrhunderts. 2007 kam Günther nach Deutschland und fand Anfang 2020 auf einem Tankstellenparkplatz in der Nähe des Gambacher Kreuzes einen Stellplatz für ihren Foodtruck und eine kleine Hütte. „Dieses kleine Stück war nicht wirklich mein Traum, aber es war der Anfang“, sagt die 56-Jährige.Während der nächsten eineinhalb Jahre hatte Little Suzy’s Smoke Shack BBQ mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Gleichzeitig machte sich Günther mit ihrem Barbecue einen Namen, der Gäste selbst aus Frankfurt anzog. Im November 2021 dann der Schock: Ein LKW fuhr ihren Foodtruck an, den sie daraufhin nicht wieder öffnen konnte. „Ich war für ein Jahr geschlossen aber ich habe meinen Traum noch nicht abgeschlossen“, sagt Günther, denn über Umwege wurde der Besitzer eines Gebäudes im Ostend auf sie aufmerksam. Bei der ersten Besichtigung sei es dann „Liebe auf den ersten Blick“ gewesen.Gemütlich und rustikal: Das Little Suzy's. © livNach mehreren Monaten Abriss und Umbauarbeiten lebt das „industrial feeling“ in dem Gebäude von 1866 auf. Die Tische sind alte Türen, in der Mitte gibt es einen kleinen Garten mit Bierkühler und von der Decke hängen Kronleuchter. Doch im Mittelpunkt steht das Fleisch im traditionellen Kansas City Barbecue Stil mit hausgemachtem Rub und Barbecue-Sauce, an der Günther 20 Jahre gefeilt hat.Während beim Barbecue in Texas das Fleisch hauptsächlich mit Pfeffer und Salz gewürzt wird und in Carolina eher Essig und Chili eingesetzt werden, dreht sich beim Kansas City Barbecue alles um die „Bark“, also die Rinde. Die erzeugt Günther mit ihrem aus über 20 Zutaten bestehenden Rub. „Das Fleisch wird vorbereitet und dann kommt der Barbecue-Rub drauf bevor alles in den Smoker kommt“, erklärt Günther. Die Rinde bleibt auf dem Fleisch, wird etwas kross und gummi-artig. Erst beim Schneiden auf dem Teller kommt sie mit dem Fleisch innen in Kontakt und entfaltet ihr Aroma.Neben Günthers persönlichem Favoriten, den Pork Ribs St. Louis Cut, stehen auch Rib Tips, Pork Belly „Burnt“ Ends, Smoked Beef Brisket sowie Pulled Pork und Dinosaur Beef Ribs auf der Karte. Letztere bestehen aus einer Plattrippe und haben den Namen aufgrund ihrer Größe und Dicke. Zum Fleisch serviert Günther Mac n Chees, Cornbread, Krautsalat, hausgemachte Gewürzgurken und Zimtschnecken im amerikanischen Stil. „Man kann es sowohl als Beilage als auch als Dessert essen, aber wir mittleren Westen essen gerne süß und salzig zusammen“, sagt Günther.In den vergangenen Monaten kooperierte Günther mit verschiedenen Frankfurter Gastronomen für Pop-up-Events im Little Suzy’s Smoke Shack BBQ. Mit Sprezzatura veranstaltete sie ein Pizza-Pop-up und in Kooperation mit dem X-Pop-up gab es Tacos. Für das nächste Event bekommt Günther Besuch aus Berlin: Am 23. April ist Chris Haskins von Humble Pie zu Gast, der scharfes Fried Chicken im Memphis-Stil zwischen zwei Keksen serviert. Dazu gibt es Blues- und Soul-Musik von Tommie Harris. Weitere Infos gibt es auf der Instagram-Seite Suzanne Günther © liv