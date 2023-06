Die Neueröffnung der Woche

Nach Bar und veganem Casual-Fine-Dining-Restaurant wurde das kulinarische Angebot des Lindley Lindenberg Hotel im Ostend um einen veganen Delikatessen-Shop erweitert. Im Leuchtendroter Delikatessen liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit und Kooperationen mit Frankfurter Unternehmen.

Vor Ort und zuhause

Nachhaltigkeit

Das Lindley Lindenberg Hotel im Ostend ist ein Gesamtkunstwerk. Angefangen bei den Zimmern über die Gästeküche bis hin zur Marmion Bar und dem veganen Restaurant Leuchtendroter ist hier jede Ecke ein Hingucker. Mitte Mai wurde das Gesamtkonzept nun um einen komplett veganen Delikatessen-Shop erweitert.Nach der Eröffnung im Juli 2019 befand sich im Eingangsbereich zunächst die Leuchtendroter Bakery. „Dann kam im März die Unterbrechung mit Corona und da haben wir die Möglichkeit gesehen, unsere Bakery an Plants & Cakes zu verpachten“, sagt Lukas Dickmann, Geschäftsführer von Leuchtendroter. Bis April 2023 betrieb die vegane Bäckerei aus dem Oeder Weg dort eine Zweitstelle. Nun wird das gesamte kulinarische Angebot des Hotels wieder hausintern bespielt.Ein Konzept wie das Leuchtendroter Delikatessen habe es in Frankfurt bislang nicht gegeben, so Dickmann. „Wir kombinieren Frühstück und Mittagessen, bringen das Thema Kultur und Nachhaltigkeit rein und schaffe so einen Ort, an dem man sich mit allem eindecken kann, was man fürs Leben braucht.“ Dabei liegt der Fokus besonders auf Kooperationen mit Frankfurter Unternehmen. So kommen Raw Cakes weiterhin von Plants & Cakes, veganer Käse von Jane’s Cheez und vegane Kekse von der Keks Fabrik.Das Sauerteigbrot, die Brötchen und Croissants werden nach wie vor von Gabis Backstube produziert. Dabei werden die Backwaren als Rohlinge geliefert und vor Ort im Hotel frisch gebacken. Ursprünglich habe Leuchtendroter das Rezept für das Brot mit dem Bäcker Beringer entwickelt, erklärt Dickmann. Als der in den Ruhestand ging, übergab er das Rezept an Gabis Backstube, wo das Brot nun ausschließlich für das Restaurant hergestellt wird.Ein Dauerbrenner: Das Sauerteigbrot © LeuchtendroterNeben dem Deli-Angebot werden auch Frühstück, Salat, der vegane Käse sowie Flammkuchen vor Ort serviert. Dazu gibt es Kaffee mit Bohnen von Hoppenworth & Ploch und ausgewählte Weine. „Wir haben im Deli das Angebot, dass alle Weine, die bei uns im Restaurant auf der Weinkarte stehen – und das sind insgesamt über 80 Positionen – hier auch gekauft werden können für zu Hause“, erklärt Dickmann. Außerdem gibt es Keramik von Viola Beuscher, Trockenblumen von Pigment Floristik und Schallplatten aus dem hauseigenen Tonstudio des Hotels.Ein besonders wichtiger Teil des Hotelkonzeptes, der sich auch durch den Delikatessen-Shop zieht, ist Nachhaltigkeit. Zwar gibt es auch Einweg-Verpackungen für Kaffee, Brot und alle anderen Gerichte, doch die kosten. „Wenn die Papiertüte Geld kostet, darf der Einwegpappbecher auch Geld kosten“, sagt Dickmann. Für wiederverwendbare Verpackungen kooperiert Leuchtendroter daher mit dem Frankfurter Unternehmen Wildwachs, die mit Bienenwachs überzogene und somit leicht zu reinigende Stoffbeutel für Brote und Brötchen herstellen.Die Verpackungen sind gleichzeitig auch Teil eines eigenen Mehrwegsystems von Leuchtendroter. Jederzeit bestehe die Möglichkeit, kaputte oder dreckige Beutel im Deli vorbeizubringen. „Dann kriegst du einen komplett neuen, nach Vorgaben des Herstellers gereinigten und desinfizierten Beutel. Ich nehme deinen alten zurück, der geht bei uns in den Reinigungskreislauf und wird aufgearbeitet“, erklärt DickmannZusätzlich zum Deli-Betrieb sind für Juni bereits Events in Kooperation mit dem aus Frankfurt stammenden Online-Weinhandel Wine Guys geplant, verrät der Dickmann. Los geht es am 15. Juni mit einem After-Work-Event von 16 bis 19 Uhr, bevor am folgenden Samstag, 17. Juni, entspanntes Day-Drinking von 11 bis 18 Uhr angesagt ist.Von Wein bis Eingewecktes: Die Auswahl im neuen Deli ist groß. © Leuchtendroter