Die Neueröffnung der Woche

Ein Rubin auf der Schweizer Straße? Mit moderner Einrichtung, einer kleinen, ausgewählten Speisekarte und einer großen Außenterrasse will Mai Nguyen das neueröffnete La Ruby zu einem Wohlfühlort in Sachsenhausen machen.

Einfach nur die Mittagspause, ein spätes Frühstück, den Lunch oder einen Aperitif zum Feierabend genießen? In Sachsenhausen gibt es einen neue Location, in der das nun geht. Wo früher im Erbgut in der Hans-Thoma-Straße, Ecke Schweizer Straße, noch Schnitzel, Steak und Haxe serviert wurden, gibt es jetzt die Tagesbar La Ruby. Betreiberin Mai Nguyen kommt aus Frankfurt und war zuvor selbstständig in der Immobilienbranche tätig. Nach über einem Jahr Umbauzeit ist sie glücklich über das Ergebnis: Ein heller Raum mit moderner Einrichtung, vielen Pflanzen und Außenbereich direkt an der belebten Schweizer Straße.Eine weitere Besonderheit an den Räumlichkeiten, ist die Akustik-Decke. Trotz der Raumgröße hallt die Musik nicht und die Gäste können sich unterhalten. Nguyen ist überzeugt, das La Ruby bietet sich als Event-Location perfekt an, auch wenn die Tagesbar bewusst kein Platz sein soll, um Nächte durchzumachen. Der Club Michel, der vergangenes Jahr im Bahnhofsviertel aufgrund von Brandschutz schließen musste, veranstaltet derzeit ein Pop-up im La Ruby. Von Donnerstag bis Samstag werden die Räumlichkeiten nach Ladenschluss von dem Team mit einem Dinner bespielt.Aus dem ehemaligen Erbgut wird La Ruby © LaRubyEin Blick auf die Speisekarte zeigt, die Auswahl ist bewusst klein gehalten. „Unser Schwerpunkt ist die Qualität. Wie es aussieht und schmeckt, das muss immer top sein“, erklärt Nguyen. Zusammen mit drei bis vier Mitarbeitern in der Küche werden Burger, Pommes, Mayo und auch Kuchen oder Smoothies allesamt selbst hergestellt. Neben Salaten, belegten Sauerteigbroten, Eiern oder einem Hummus-Teller, gibt es auch Toasts zur Auswahl. Das Kaya Toast sticht dabei am meisten raus. Die Spezialität aus Singapur wird mit Kokosmarmelade, der sogenannten Kaya, bestrichen und mit zwei weichgekochten Eiern serviert, um den Toast darin zu tunken. Neben regionalen Händlern, setzt Nguyen auch auf die Saisonalität. Je nach Jahreszeit soll die Speisekarte immer wieder wechseln.