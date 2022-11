Die Neueröffnung der Woche

Von Kunst zu Kaffee: Im ehemaligen Kunstkiosk YokYok in der Fahrgasse hat Anfang November das Kuku Kane eröffnet. Neben vietnamesischem Kaffee mit gesüßter Kondens- oder Hafermilch, gibt es hawaiianische Poke Bowls mit Lachs, Hühnchen oder japanischen Gyozas.

Wo im Yok-Yok in der Fahrgasse einst Kunst und Kioskkultur Hand in Hand gingen, stehen seit rund zwei Wochen im Kuku Kane vietnamesischer Kaffee und Poke Bowls auf dem Programm. Inhaber des Kuku Kane ist Viet Tran, der zuvor bereits mit seinem Bruder und einem Freund ein Restaurant in Mainz betrieben hat.Die Zusage für den Laden in der Fahrgasse habe er eher spontan bekommen, erklärt Tran. Aufgrund der baurechtlichen Bestimmungen der Fläche habe er jedoch keine Abzugshaube einbauen dürfen. „Da bin ich erst auf Sushi gekommen, aber dann ist mir der Koch abgesprungen“, sagt Tran. Das brachte ihn auf die Idee, sein Glück mit Poke Bowls zu versuchen. Zur Auswahl stehen nun fünf Versionen, unter anderem die „Tokyo Bhoul“ mit mariniertem Lachs, Gemüse, Wasabi-Mayo, Teriyaki-Sauce sowie Nüssen und knusprigen Nooriblätter mit Sesam on top oder die „Strictly Dumpling“ inklusive mit Hühnchen gefüllte Gyosa-Teigtaschen, Edamame, Gemüse und Sesamsauce.Neben den Poke Bowls liegt der Fokus im Kuku Kane auf Kaffee. Dafür sei die Fahrgasse schließlich bekannt, so Tran. Anders als die anderen Cafés serviert er den Kaffee wie in seinem Heimatland Vietnam üblich: Mit einem eigenen Filter über jeder Tasse läuft der frisch gebrühte Kaffee aus starken Robusta-Bohnen langsam durch und wird anschließend mit gesüßter Kondensmilch aufgegossen. Alternativ bietet Tran auch eine Variante mit weniger süßer Hafermilch an. Passend zum vietnamesischen Kaffee, will Tran in den kommenden Wochen das Angebot um Kuchen und Gebäck erweitern.Neu in der Fahrgasse: Kuka Kane © liv