Die Neueröffnung der Woche

In der Glauburgstraße im Nordend hat im September das Fräulein Blum eröffnet. In ihrem gemütlich eingerichteten Café setzt Betreiberin Sarah Ludwiczak auf französisch inspirierte Gerichte nebst Blumensträußen und -kränzen.

Wohlfühlort für die Nachbarschaft

Blumen, Croques und Kuchen

Zwischen Blumen sitzen, Kaffee trinken und anschließend noch einen Kranz Trockenblumen mit nach Hause nehmen: Das geht seit Anfang September bei Fräulein Blum in der Glauburgstraße im Nordend. In den ehemaligen Räumlichkeiten von Sylvies Café setzt die neue Betreiberin Sarah Ludwiczak auf französisch inspirierte Frühstücks- und Mittagsgerichte sowie selbstgebundene Blumensträuße und Kränze aus Trockenblumen.Bereits seit ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau arbeitet Ludwiczak in der Gastronomiebrache. Später machte sie eine Fortbildung zur Restaurantmeisterin und war im Café Utopia in der Frankfurter Innenstadt tätig. „Dann war irgendwann klar, ich will in die Selbstständigkeit“, betont sie.Gefunden hat sie ihr späteres Café im Nordend beim täglichen Spaziergang mit ihrem Hund. „Ich habe immer gesagt, das hier ist eigentlich die perfekte Location und dann habe ich die Besitzer einfach angeschrieben“, erklärt Ludwiczak. Kurz darauf renovierte sie mit Hilfe ihrer Familie den ganzen Laden selbst. Dabei immer präsent: das Thema Blumen. Blumentapete, Bilder mit Blumen, Pastelltöne und Blumen auf den Tischen sollen das Café zu einem Wohlfühlort machen.Blumen sind auch der rote Faden bei der Einrichtung des Cafés. © livMit der Kombination aus Blumen und französisch-inspirierten Gerichten vereint Ludwiczak zwei Leidenschaften. Bereits in den Cafés, in denen sie arbeitete, kümmerte sie sich um die Blumendeko und machte viel für ihr eigenes Zuhause. Im Fräulein Blum bietet sie nun selbstgebundene Sträuße und Trockenblumenkränze an.Kulinarisch dreht sich in Ludwiczaks Café alles um Frankreich, da die Gastronomin seit ihrer Kindheit regelmäßig dorthin reist. „Wir starten ab 9 Uhr mit französischen Croissants in den Tag“, sagt Ludwiczak. Außerdem gibt es Croques, Eggs Benedict und Flammkuchen. Wechselnde und saisonale Tagesempfehlungen, zum Beispiel Kürbisrisotto mit Pfifferlingen oder geschmorte Paprika sowie Torten der Wiesbadener Konditorei Kreuter und Blum ergänzen das Angebot.