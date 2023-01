Die Neueröffnung der Woche

Café Matto: Ein Wohnzimmer für die Nachbarschaft

Wo im Nordend früher bodenständige Küche und frisch Gezapftes serviert wurde, hat Ende Dezember mit dem Matto ein neues Kiez-Café eröffnet. Sophie Moritz und Costantino Iannaccone verfolgen bei ihrer Neueröffnung eine ganz bestimmte Philosophie.

„Wir wollen einfach ein zweites Wohnzimmer für die Nachbarschaft sein. Alle sind willkommen“, sagt Costantino Iannaccone und strahlt. Zusammen mit Partnerin, Sophie Moritz hat Iannaccone klammheimlich im Nordend in der ruhigen Martin-Luther-Straße, gleich gegenüber dem breiten Grünstreifen inklusive Spielplatz unter wuchtigen Kastanien, das Café Matto eröffnet.



Zuvor befand sich hier das Luther – ein Nachbarschaftslokal mit bodenständiger Küche und viel Stammpublikum. Seit Iannaccone und Moritz die Räumlichkeiten übernommen haben, hat sich viel getan. Jetzt schmücken eine knallgelbe Tür und ebenso gelbe Stühle auf dem Gehweg das kleine Lokal im Altbau-Eckhaus. Drinnen geht es weniger gelb, dafür umso gemütlicher mit blauen Sitzbänken und roten Stühlen vor der kleinen Theke mit großer Kaffeemaschine weiter.



Morgens bis 10 Uhr gibt es eine Kaffee-Happy-Hour, damit sich die Schülerinnen und Schüler der Bornheimer Realschule auf der anderen Seite der Lutherstraße am Morgen günstig an einen richtigen Kaffee kommen, so Iannaccone. Außer Kaffee gibt es eine kleine Auswahl an Frühstück-Kombinationen, italienische Tapas und verschiedene Kuchen inklusive veganer Alternativen. Generell würden nur Produkte angeboten, von denen sie selbst überzeugt sind, sagen Iannaccone und Moritz. Im Sommer soll es sich die Nachbarschaft dann bei verlängerten Öffnungszeiten bis 21 Uhr im bestuhlten Außenbereich mit Blick auf die Grünanlage gemütlichen machen können.



Und der Name? Wer italienisch versteht, weiß, dass Cafés Matto übersetzt so viel wie „Café Verrückt“ heißt. Was genau am Café Matto verrückt ist, das findet man am besten selbst heraus – vielleicht zur Kaffee-Happy-Hour im neuen Wohnzimmer für die Nachbarschaft.



Café Matto, Nordend-Ost, Böttgerstraße 14, vorläufig Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa-So 10-18