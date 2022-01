Etwas versteckt zwischen Zoo und Ostbahnhof hat Johny Beruk im vergangenen August das Café Lieblingsnachbar eröffnet. Am Tag gibt es Kaffee und Kuchen, am Abend Cocktails und Musik. Für die Zukunft sind wechselnde Veranstaltungen geplant.

Die Frankfurter Barszene ist die Heimat von Johny Beruk. Er war unter anderem Barmanager im legendären Cocoon und gründete das Jesse James an der Hanauer Landstraße. Mit seinem im vergangenen August eröffneten Café Lieblingsnachbar geht er es nun etwas ruhiger an. Der Standort im Eckhaus mit großer Fensterfront und Terrasse im ruhigen und zunehmend beliebter werdenden Wohnviertel zwischen Zoo und Ostbahnhof ist wie gemacht für ein modernes Nachbarschaftscafé. „Das Objekt stand lange Zeit leer und ich habe mir gedacht, das wäre der ideale Ort für die Bewohner des Viertels“, erinnert sich Beruk.Noch liegt der Fokus auf Kaffee und hausgemachtem Kuchen wie dem Zwetschgen-Maulwurfkuchen oder dem veganen Schokokuchen, erklärt Beruk. Im März soll die Karte dann um ein Frühstücksangebot und Backwaren erweitert werden. So ganz ohne Barbetrieb geht es aber auch im Lieblingsnachbar nicht. „Am Wochenende gehen wir mehr in Richtung Abendgeschäft“, so der passionierte Barkeeper. Dann gibt es Cocktails und Musik von einem DJ.Dazu lädt Beruk ein- bis zweimal im Monat zum sogenannten Secret Saturday. Was das genau ist, will er allerdings nicht im Detail verraten: „Die Gäste bekommen eine kleine Überraschung, wenn sie zu uns kommen.“ In Zukunft seien weitere Veranstaltungen mit Live-Musik, Lesungen oder Wein-Tastings geplant.Außenbereich des Café Lieblingsnachbar. © Café Lieblingsnachbar