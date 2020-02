Im Kempinski tischt der Nachwuchs auf

Drei Gänge, elf Auszubildende, viel Verantwortung. Am 7. März servieren die Auszubildenden des Kempinskis das Dinner im EssTisch. Von der Konzeption bis zur Umsetzung haben sie alles übernommen.

Das hat es im Kempinski bisher noch nicht gegeben: Für das Azubi-Dinner planen Auszubildende komplett eigenständig Menü, Dekoration, Service und Weinbegleitung. „Jeder von uns hatte gleich viele Ideen. Alles unter einen Hut zu bringen war nicht leicht, aber nach fünf Tagen stand dann das Konzept“, erklärt der angehende Koch Max Wagner (20). Fünf Köchinnen und Köche sind für das Drei-Gänge-Menü am 7. März zuständig.Serviert werden im Restaurant EssTisch: Fermentierte Schalotte, Ziegenkäse Creme und Affila Kresse als Amuse Bouche, Langustini-Tomatensuppe mit Langustini-Ravioli als Vorspeise, der Hauptgang beinhaltet ein Flanksteak mit Trüffel-Spitzkohl und Rote-Bete-Püree und als Dessert gibt es ein Birnen-Ingwer-Parfait, Orangen Crumble verziert mit Aprikosen-Gel. Das Drei-Gänge-Menü kostet 59 Euro. Ein Glas Sekt, Weinbegleitung und Wasser oder Softgetränke sind inklusive. Insgesamt gibt es 50 Plätze.Immer mehr junge Menschen ziehen das Studium einer Ausbildung vor. Die Universitäten platzen aus allen Nähten, während es in den Betrieben an qualifizierten Bewerbern fehlt. „Letztes Jahr hatten wir überraschenderweise einen regelrechten Bewerber-Boom, wir haben mehr Azubis eingestellt als geplant“, sagt Personalchefin Susanne Halbroth. „Trotzdem kriegen wir den Fachkräftemangel auch zu spüren und möchten dem entgegenwirken“, ergänzt sie. Das Azubi-Dinner sei eine gute Gelegenheit, die Auszubildenden in den Mittelpunkt zu stellen und ihre Arbeit zu honorieren, erklärt Hoteldirektorin Karina Ansos. „Wir wollen das Wissen und die Kreativität unseres Nachwuchses fördern.“Auf sogenannten Lobster-Parties dürfen Auszubildende Champagner verkosten, an Zigarren-, Whiskey- und Kaffeeschulungen teilnehmen und sich beim Käsetraining durch verschiedene Sorten probieren. Zurzeit absolvieren 49 junge Leute ihre Berufsausbildung im Kempinski Hotel Frankfurt, als Koch oder Köchin, Restaurantfachfrau oder Restaurantfachmann und Hotelfachfrau oder Hotelfachmann. Auch dual Studierende sind mit dabei.„Ich wusste schon in der 8. Klasse, dass ich einmal Koch werden will, aber meine Eltern haben auf einen Schulabschluss bestanden“, sagt Max Wagner. Er nahm dieses Jahr als jüngster Koch und einziger Auszubildender an der IKA, der Olympiade für Köche teil und holte mit der Jugendnationalmannschaft den 5. Platz für Deutschland.Das Kempinski Hotel Frankfurt arbeitet auch mit der Arche zusammen, um Jugendlichen, die weniger Unterstützung aus dem Elternhaus erhalten, einen Einstieg in den Gastronomie- und Hotelbetrieb zu ermöglichen. Auch zwei Geflüchtete befinden sich momentan unter den Auszubildenden. „Sie benötigen eine intensivere Betreuung, aber sind genauso motiviert und lernbereit, wie alle anderen“, erklärt Halbroth. Die Kempinski Hotels wurden 1897 gegründet und zählen zu den ältesten Luxushotels Europas. Insgesamt betreibt das Unternehmen 76 Fünf-Sterne-Hotels in 31 Ländern.Tischreservierungen für das Azubi-Dinner am 7. März sind telefonisch unter 38988660 oder per E-Mail an restaurant.frankfurt@kempinski.com möglich.