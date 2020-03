Durch die Quarantäne mit Genuss

Die FRANKFURT GEHT AUS!-Redaktion hat die besten Restaurants zusammengestellt, die jetzt in der Quarantäne einen Lieferdienst oder Take-away anbieten. Die Übersicht gibt es kostenlos online.

Wir befinden uns im Jahr 2020 nach Christus. Die ganze Frankfurter Gastronomie ist von Corona stillgelegt...die ganze Frankfurter Gastronomie? Nein! Ein von unbeugsamen Köchinnen und Köchen geführtes Team hört nicht auf, Lieferdienst und Take-away anzubieten. Nun gut, lassen wir den Scherz. Die Lage ist ernst und für die Gastronomie ist sie besonders ernst. Nicht jede Küche, nicht jeder Betrieb, kann nun einfach auf eine Mitnahme-Theke umschalten. Aber die, die es können, sollten jetzt dringend besucht werden, um der Branche durch die schwere Zeit der Pandemie zu helfen.Aber wer liefert jetzt noch? Die meisten haben geschlossen. Unsere FRANKFURT GEHT AUS!-Redaktion hat sich durch die 350 besten Restaurants der Stadt durchtelefoniert und genau aufgeschrieben, wer jetzt liefert oder Essen zum Mitnehmen verpackt, mit den aktualisierten Corona-Öffnungszeiten. Die 40 besten Lieferdienste und die über 60 besten Take-away-Betriebe gibt es hier . Über die “In der Nähe”-Funktion können Sie die passenden Lokale zu ihrem Wohnort finden und sich auch als praktische Karte anzeigen lassen.Dass Pizzerien und Imbisse leichter auf die neuen Regeln umstellen konnten war klar. Unsere Redaktion war allerdings überrascht, wie viele andere Betriebe kreative neue Wege gefunden haben, für ihre Gäste da zu sein. Das bekannteste Beispiel ist sicher die erste Drive-In Apfelwein-Kneipe der Welt beim Lahmen Esel in Niederursel. Aber auch der Lieferdienst des Gourmet-Restaurants L'Ecume ist bemerkenswert. Oder die Frühstücke zum Mitnehmen bei Sunny Side Up. Oder die Night Hawks, über die Tiny-Cup-Betreiber Sven Riebel Cocktails ausliefert. Oder Schuchs Schoppen-Bringdienst. Sie sehen, auch in der schwierigen Zeit, gibt es in Frankfurt kulinarisch viel zu entdecken.Diese Gratis-Übersicht basiert übrigens auf der JOURNAL APP. Für 9,99 € gibt es hier das ganze Jahr über alle wichtigen News aus Frankfurt und sämtliche Tests aus FRANKFURT GEHT AUS! und RHEIN-MAIN GEHT AUS! Auch außerhalb der Corona-Situation wird die Restaurant-Übersicht laufend aktualisiert.