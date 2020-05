leerelokale statt Neustart

Nicht nur aus Protest bleiben viele Restaurants vorerst geschlossen. Ein wirtschaftlicher Betrieb sei so nicht möglich, klagen Wirtinnen und Wirte. Sie fordern einen klaren Fahrplan von der Landesregierung.

„Mit den aktuellen Vorschriften für die Wiedereröffnung der Gastronomie in Hessen verspielt die Politik die Chance, der Gastronomie mit einem tragfähigen Konzept einen wirtschaftlich vertretbaren Restart zu ermöglichen“ klagt Madjid Djamegari. Er ist Vorsitzender der Initiative Gastronomie Frankfurt (IGF), einem Zusammenschluss von 100 Restaurants, Bars und Lokalen in Frankfurt und Offenbach. Besonders verärgert sind die Wirte über die Fünf-Quadratmeter-Regel, die es so nur in Hessen gibt. Während andere Bundesländer auf reine Abstandsregeln setzen, hat Hessen eine pauschale Obergrenze dafür, wie viele Gäste in einem Raum bewirtet werden dürfen. Ein Restaurant in Rheinland-Pfalz darf beliebig viele Menschen bewirten, so lange zwischen den einzelnen Gästen der Abstand von 1,5 Metern gewahrt bleibt. In Hessen hingegen darf pauschal nur eine Person pro fünf Quadratmetern Fläche bewirtet werden. „Wenn ich 100 Quadratmeter Fläche habe, dann darf ich maximal 20 Gäste bewirten“, erklärt Thomas Klüber, der Oosten, Walden und Café Utopia betreibt. Dabei dürfen unter bestimmten Umständen durchaus mehrere Gäste sich in einer Fünf-Quadratmeter-Parzelle aufhalten – zum Beispiel dann, wenn sie einen gemeinsamen Hausstand bilden. Um bei Klübers Beispiel zu bleiben: Sitzt eine Familie mit drei Kindern an einem Tisch in dem 100 Quadratmeter großen Restaurant, dann dürfen auf den restlichen 95 Quadratmetern nur noch 15 Gäste bewirtet werden. „Das erschließt sich uns nicht“, sagt Klüber. Auf dieser Basis könne es keinen Neustart der Gastronomie geben, „nur ein langsames Dahinscheiden.“



„Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir soll vehement auf diese Regel bestanden haben“ sagt Madjid Djamegari. „Warum Hessen das einzige Bundesland mit solch einer Regelung ist, wird nirgends erläutert; eine wissenschaftliche Erklärung bleibt der Wirtschaftsminister ebenfalls schuldig.“ Die IGF erwägt, per Eilantrag gegen diese Regel vorzugehen. Ein wirtschaftlicher Betrieb sei uso kaum möglich, rechnet Matthias Martinsohn aus dem IGF-Vorstand vor. In den meisten Betrieben werde der Verlust bei Öffnung höher sein, als wenn diese geschlossen bleiben. Gerade bei Frankfurts hohen Mieten gilt: Die meisten Lokale machen erst ab 80 Prozent Auslastung wirklich Gewinn.



„Die aufwändigen, aber sinnvollen Hygienemaßnahmen, die Schulung der Mitarbeiter hinsichtlich der Corona-Verhaltensregeln und die Abstandsregeln zu erfüllen, sind nicht das Problem“, sagt Madjid Djamegari. „Es fehlt die wirtschaftliche Perspektive für einen Neustart, insbesondere aufgrund der ‚Fünf-Quadratmeter-Regel‘, der fehlenden verbindlichen Perspektiven und des nach wie vor nicht beschlossenen,aber dringend benötigten Rettungsschirmes für die Branche.“ Von der Politik fordern die Gastronominnen und Gastronomen eine klare Perspektive: „Fahren auf Sicht war in den ersten Wochen sicherlich richtig, für die Zukunft braucht es aber nun einen Fahrplan“, sagt James Ardinast aus dem IGF-Vorstand. „Unsere Mitarbeiter, die seit zwei Monaten mit 60 Prozent ihres Netto-Einkommens auskommen müssen, verlangen zu Recht Auskunft darüber, wie es weitergeht.“