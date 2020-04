Zeit für Protest

Die Zahlen sind erschreckend, die Hilferufe der Gastronomen werden immer lauter – jetzt ruft der Leaders Club am 24. April zu einer bundesweiten Protestaktion auf.

Es ist bereits eine Weile her, dass Dresdner Gastronomen mit einer Aktion auf sich aufmerksam machten: Sie stellten einfach die leeren Stühle aus ihren Restaurants auf die Straße, um anschaulich zu machen, was vorher nur eine leere Zahl war. Jetzt hat der Leaders Club die Idee aufgegriffen und ruft bundesweit alle Gastronomen dazu auf, am 24. April innerhalb einer Kernzeit von 11 bis 13 Uhr zu zeigen, wie dramatisch schlecht es um die Gastronomie steht.



Selbst die Zahl von 70.000 zu erwartender Insolvenzen in den nächsten Wochen hat immer noch keine konkrete Reaktion der Politik hervorgerufen, die offensichtlich mit dem Gedanken spielt, dass Takeaway-Angebote hier tatsächlich ernsthaft helfen könnten. Wie naiv diese Sicht der Dinge ist, haben zahlreiche Verbände, ganz weit vorn die DEHOGA bereits deutlich gemacht - nach wochenlanger Schließung ist es nicht mehr fünf vor 12, sondern High Noon. Am 24. April sollen die Gastronomen nun zwischen 11 und 13 Uhr zeigen, wie viele Stühle unbesetzt bleiben, wie viele Plätze verloren gehen. Also: Stühle raus, sonst gibt's bald keine mehr! Wichtig: Der Protest muss auf jeden Fall angemeldet und von den zuständigen Sicherheitsbehörden genehmigt werden, der Protest soll legal und unter Einhaltung aller Maßnahmen gemäß des Infektionsschutzgesetzes stattfinden.