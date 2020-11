Wein und Delikatessen im Riz Café

Das Riz Café in der Gutleutstraße setzt nun neben dem Tagescafé mit kleinem Speisenangebot auch auf einen Wein- und Delikatessenhandel.

Auf der Gutleutstraße hat sich im Corona-Sommer einiges getan. Der Frankfurter Gastronom Philipp Degenhardt, der schon erfolgreich das Restaurant Aber in der Gutleutstraße 17 führt, hat sich vergangenes Jahr die Räumlichkeiten direkt in der Nachbarschaft für zwei neue Konzepte gesichert: Die Frank W Weinbar und das Riz Café. Mit etwas Corona-Verspätung konnte er schließlich beide Lokale eröffnen und hat es mit seiner Weinbar sogleich auf Platz 1 der besten Weinbars im aktuellen FRANKFURT GEHT AUS! 2021 geschafft.



Der Name Riz ist manchen Frankfurter:innen vielleicht noch in Erinnerung, prangte doch vor gut vier Jahren der hübsch geschwungene Schriftzug noch über dem kleinen Weinbistro am Großen Hirschgraben. Zur Freude der ehemaligen Stammgäste thront er seit diesem Sommer wieder – nur an anderer Stelle – direkt neben dem Aber und dem Frank W über der Gutleutstraße 15.



Degenhart – früherer Designstudent, der schon während des Studiums erste Gastro-Erfahrung sammelte – vereint damit gleich drei eigene Läden auf der belebten Straße. Nach der Trennung von seiner Geschäftspartnerin Franziska Schmitt wurde jetzt auch das Konzept des Riz' überarbeitet: In Abgrenzung zur Weinbar und zum Aber „betreiben wir das Riz Café jetzt als ein Tagescafé mit Wein-und Delikatessenhandel. Dadurch zieht sich nun ein roter Faden durch die drei Geschäfte in der Gutleutstraße und verbindet die Konzepte des Restaurants, der Weinbar und des Tagescafés durch Wein und gutes Essen“, erklärt Mitarbeiterin Laura Fracella. So ergibt sich ein fein aufeinander abgestimmtes Trio aus Restaurant, Bar und Café – für jedes Kunden-Bedürfnis ist etwas dabei. Um jetzt auch während des zweiten Lockdowns verstärkt das Außerhausgeschäft mit Take-away auszubauen, „haben wir den Aufbau des Weinhandels vorgeschoben und sind jetzt von Dienstag bis Samstag von 13-21 Uhr für die Kunden zu erreichen“, sagt Fracella.



Künftig sind im Riz Café also neben Kaffee-Variationen, selbst gebackenem Kuchen und kleineren Gerichten wie etwa gegrillten Stullen auch die guten Tropfen aus der Frank W Weinbar zum Mitnehmen für zu Hause erhältlich.



Riz Café, Gutleutstraße 15, Gutleutviertel, Tel. 24006702, Di-Sa 13-21 Uhr, Mo/So Ruhetage