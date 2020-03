Wegen Corona-Virus

Eigentlich sollte Anfang Mai am Roßmarkt das Grüne Soße Festival steigen. Aufgrund der Corona-Situation wird es jetzt auf einen neuen Termin in den Oktober verlegt.

Aufgrund der aktuellen Situation wird auch das Grüne Soße Festival verschoben. Der neue Termin ist 3. bis 10. Oktober. „Wir hoffen, dass sich die Lage bis dahin wieder normalisiert hat“, schreiben die Veranstalterinnen und Veranstalter. „Es ist für uns alle nun eine sehr besondere Situation und wir sind nach Kräften bemüht, die Verlegung so rasch wie möglich abzuwickeln. Alle weiteren Informationen zu Programm und Tickets folgen in Kürze. Bitte vermeiden Sie bis dahin telefonische Nachfragen. Wir setzen uns rechtzeitig mit allen Ticketinhabern in Verbindung."



Der Nachwuchswettbewerb Grüne Soße macht Schule ist bereits einen Tag früher abgesagt worden. Ob auch der Schülerwettbewerb im Herbst nachgeholt wird, ist aktuell noch nicht klar.