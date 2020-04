Vorratsküche in Corona-Zeiten

In den Vorratsschränken dürfte es zurzeit nur so von Pasta wimmeln: Die Corona-Pandemie sorgt in vielen Supermärkten für leer gekaufte Nudelregale. Wir haben ein paar Vorschläge, wie aus Hartweizen-Vorräten kreative Pasta-Gerichte werden.

Ganz Deutschland füllt gerade die Nudel-Vorräte auf. Damit es nicht jeden Tag Spaghetti mit Pesto oder Tomatensauce gibt, sorgen folgende Rezeptideen für Abwechslung und machen hoffentlich Lust aufs Experimentieren.



Für Romantiker: Pastasotto mit karamellisiertem Radicchio



Für 4 Portionen

400g Risoni/ Orzo

2 große rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 Radiccio

3 EL Olivenöl

2 EL brauner Zucker

50ml Balsamico

100ml Rotwein

100g Parmesan

Salz

Pfeffer



Die Pasta bissfest in Salzwasser kochen. Zwiebeln in Ringe schneiden, Knoblauch feinhacken. Radicchio waschen, halbieren, den Strunk entfernen und in Streifen schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch darin andünsten, Radicchio zugeben und mit Zucker bestreuen. Schmelzen lassen, dann mit Balsamico und Wein ablöschen. Die Pasta zugeben und alles vermengen, mit Salz und Pfeffer kräftig abschmecken. Parmesan unterheben.



Für Gastgeber: Butternusskürbis-Ziegenkäse-Nudelsalat



6 Portionen

500g Nudeln

1 kleiner Butternusskürbis

120 ml Olivenöl

2 Esslöffel Senf

60 ml Apfelessig

Pinienkerne

frischer Thymian

150g Ziegenkäse

Pfeffer

Salz

Zimt



Den Kürbis bei 200 Grad für 20-25 Minuten golden im Ofen rösten, dann mit Öl beträufeln und mit Pfeffer und Salz bestreuen. Während der Kürbis im Ofen gebacken wird, Olivenöl, Essig, Senf, Salz, Pfeffer und etwas verrühren. Dann die Nudeln in gesalzenem Wasser kochen. Zum Schluss alles vermengen, Pinienkerne sowie frischen Thymian hinzugeben und den Ziegenkäse krümelig darüber streuen. Im Kühlschrank hält sich der Nudelsalat bis zu fünf Tage.



Für Trendsetter: Spaghetti mit Avocadosauce



6 Portionen

500g Spaghetti

2 Avocados

1 Knoblauchzehe

1 Bund Frühlingszwiebeln

Saft von 1 Zitrone

60 ml Olivenöl

Salz

Pfeffer

Petersilie



Die Spaghetti in gesalzenem Wasser kochen. In der Zwischenzeit Avocado, Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Olivenöl und Zitronensaft vermischen und etwas Nudelwasser hinzufügen. Alles vermengen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Petersilie garnieren.



Für Fleißige: Karotten-Gnocchi



4 Portionen

240g Karotten

2 Eigelb

75g Parmesan

360g Mehl

115g Butter

3 Knoblauchzehen

Salbeiblätter

Pfeffer

Salz



Zerkleinerte Karotten für 12 bis 15 Minuten kochen. Die Karotten mit Eigelb, Salz und Parmesan vermischen, dann Mehl unterheben. Den Teig 2cm dick ausrollen und Gnocchi herausschneiden. Gnocchi für 3 bis 4 Minuten kochen, bis sie an die Oberfläche treiben. Butter in einer Pfanne zum Schmelzen bringen bis sie braun wird und nussig duftet, dann Knoblauch, und Salbeihinzufügen und 1 bis 2 Minuten kochen. Gnocchi in die Pfanne geben und schwenken, mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Parmesan garnieren.



Für Kreative: Rote-Bete-Pasta mit Blauschimmelkäse



4 Portionen

500g Nudeln

500 ml Rote-Bete-Saft

2 kleine, vorgegarte Rote-Bete-Stücke

150g Blauschimmelkäse

100ml Sahne

1 EL Butter

Olivenöl

Pfeffer

Salz

Walnüsse



Die Nudeln bissfest kochen, den Rote-Bete-Saft köcheln und reduzieren lassen. Die gewürfelten Zwiebeln in Butter und Olivenöl anbraten, den Rote-Bete-Saft und die Nudeln hinzugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für die Soße: Rote Bete in kleine Würfel schneiden und in einer Pfanne mit Olivenöl anbraten, Sahne hinzufügen und den zerbröselten Blauschimmelkäse darin schmelzen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Hat die Sauce eine sämige Konsistenz, die Nudeln mit dem Saft unterheben. Den Teller mit Walnüssen garnieren.



Für Naschkatzen: Karamellisierte Nudeln



3 Portionen

250g Nudeln

Zucker

ein Glas Sahne



Zu Beginn wird der Zucker – so viel wie gewünscht – in einer Pfanne geschmolzen. Nachdem der Zucker flüssig ist, wird ein Glas Sahne hinzugegeben. Die gekochten Nudeln unterheben. Fertig!



Wenn es doch mal die klassische Tomatensauce sein soll, kann diese mit einen Schuss Rotwein, Sahne, Ricotta oder Chili verfeinert werden. Neben der klassischen Basilikum-Pesto lässt sich auch Bärlauch-Pesto ganz einfach selbst herstellen, denn gerade hat das grüne Gewächs Saison. Auch Winterkohl und Spitzwegerich eignen sich hierfür.



Es geht aber auch ganz ohne Sauce: mit Spaghetti aglio e olio (Knoblauch, Olivenöl und etwas Schärfe). Das Gericht besticht durch seine Einfachheit. Pasta kann also unendlich variiert werden, es braucht nur etwas Mut und Kreativität, dann kann der Vorrat erfolgreich geplündert werden!