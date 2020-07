Verleihung der Cider World Medals 2020

Seit dem 10. Juli ist es amtlich, wer die begehrten Trophäen der Cider World 2020 mit nach Hause nehmen kann. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Award erstmals online verliehen.

Zum dritten Mal wurde der jährlich stattfindende Cider World Award ausgetragen. Dieser wird eigentlich im Rahmen der Frankfurter Apfelweinmesse (13. – 30. August 2020) verliehen. Aufgrund von Corona musste die Preisverleihung dieses Mal online stattfinden. Der Cider World Award wird in Zusammenarbeit mit der Hochschule Geisenheim verliehen. Dort werden die eingereichten Produkte im Institut für Getränkeforschung analysiert und von einer fachkundigen Jury in fünf Kategorien verkostet und bewertet. Innerhalb eines 120-Punkte-Schemas erhält das Apfelweinprodukt mit der höchsten Punktzahl neben der Gold-Auszeichnung auch die Cider World Medal. Überbracht wurden die Preise und dazugehörigen Urkunden in einer virtuellen Verleihung durch den Frankfurter Wirtschaftsdezernenten Markus Frank und die Frankfurter Apfelweinkönigin Larissa I.

Der erste Platz der Cider World Medal ging in diesem Jahr an die deutsche Brennerei und Kelterei Weidmann & Groh aus dem hessischen Friedberg. In der Kategorie Cider still wurde sie für ihren Boskoop-Apfelwein Jahrgang 2018 ausgezeichnet, der sich durch seine frische Säure und besonderes Mundgefühl von den anderen Apfelweinen abhob. Die weiteren Preisträger kommen aus ganz Europa: In der Kategorie Sparkling Cider heimste die Kelterei Apal Sideri aus Norwegen für ihren trockenen Sølvsider einen Preis ein. Eine weitere Medaille geht nach Österreich an Prosequ Quitte pur, die mit ihrem Schaumwein in der Kategorie Sparkling Cider Flavored & Mixed überzeugten. Dabei handelt es sich um einen aus 100% vergorenen Quitten hergestellten Perlwein mit zartherben Zitrusaromen. Die Keltereien Hogan`s Cider aus England und Horn Cider aus Dänemark konnten ebenfalls die Jury überzeugen und wurden geehrt.

Ziel des Awards ist es, die Professionalisierung der noch jungen Cider-Szene voranzutreiben und Handel sowie Konsumenten auf die hohe Qualität der Produkte aufmerksam zu machen.

Die Cider World-Messe selbst musste in diesem Jahr in das Internet flüchten. Statt analogem Messebummel gibt es virtuelle Tastings. Probierpakete dafür sind ab dem 20. Juli 2020 über die Homepage www.cider-world.com erhältlich.



Cider World`20, 13. – 30. August 2020, www.cider-world.com