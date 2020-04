Très Français

Die kleine Mischung aus Bäckerei, Bistro und Cafe auf der Bockenheimer Landstraße wechselt jetzt mitten in der Corona-Krise den Namen, zum Glück aber nicht das Konzept – das wird sogar behutsam erweitert!

Mit kleinen und gern auch mal größeren französischen Boulangerie-Klassikern wie etwa richtig guten Croissants oder Quiche Lorraine haben sich die "beiden Herren" seit der Eröffnung ihres Geschäftes im Frankfurter Westend schnell viele Freunde gemacht. Doch nun sind alle Schilder demontiert, während der Betrieb weiterläuft.



Der Grund ist schnell erzählt: Die beiden Geschäftsführer gehen nun getrennte Wege. Das Les Deux Messieurs in Wiesbaden wird unter dem alten Namen weitergeführt, während in Frankfurt ein neuer Name an der Fassade leuchten wird: Le Bistro 66. Natürlich hat das mit dem legendären ehemaligen Bistro 77 nichts zu tun, vielmehr steht die Hausnummer hier für den Namen Pate.



Neu ist eine Patissiere, die direkt aus Paris zum Team stoßen wird und das Angebot um verführerische kleine, süße Kunstwerke erweitern soll. Aktuell kann man sich im Bistro 66 unter Einhaltung der bekannten Hygienevorschriften bestens für Zuhause eindecken – wenn die Krise endlich vorbei ist, sind wir gespannt, wie sich das Angebot entwickeln wird!