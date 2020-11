Tanzhaus Wein Nr. 2

Der Nachtclub Tanzhaus West bietet seit Kurzem seinen eigenen Wein zum Verkauf an. Dieser soll dem Club während der Corona-Krise und der damit einhergehenden Club-Schließung finanziell zugutekommen.

Matthias Morgenstern, Inhaber des Clubs, machte kürzlich in einer Pressemitteilung darauf aufmerksam, wie sehr die Corona-Krise die Veranstaltungsbranche getroffen hat: „Das Tanzhaus West steht vor der größten Herausforderung seit seinem fast zwanzigjährigen Bestehen. Wir und mit uns weitere Clubs und Musikspielstätten, sowie Mitarbeiter*innen, Künstler*innen und Veranstaltungstechniker*innen sind unverschuldet in eine prekäre Situation geraten. Durch den Shutdown und die Veranstaltungsbeschränkungen seit Mitte März ist hier im Westen der Stadt nichts wie es war. Die Lage ist sehr ernst, aber nicht hoffnungslos.“



Trotz harten finanziellen Einbußen war das Tanzhaus-West-Team nicht untätig und hat neue kreative Projekte auf den Weg gebracht: „Das Tanzhaus hat in diesem Jahr einige innovative neue Veranstaltungskonzepte entwickelt und originelle Crowdfunding-Aktionen gestartet. Mit dem Tanzhaus Wein macht der Club aus der Not nun eine Abfüllung. Der Wein, der limitiert in Serie geht, ist ein kleiner Schritt, der Corona-Krise mit dem Ziel zu begegnen, unsere Gäste, Freund*innen und Unterstützer*innen mit freudigen Gedanken an uns und Spaß an Wein zu beglücken.“



Mittlerweile geht das Projekt schon in die zweite Runde, denn der Tanzhaus Wein Nr. 1, ein Müller-Thurgau aus Rheinhessen vom Weingut Angelina Schmücker, auf 320 Flaschen limitiert, „war schneller ausgetrunken, als wir die nächste Traube ins Rennen schicken konnten“, schmunzelt Morgenstern. Das Projekt in Kooperation mit Dealer de Vin, auf dessen Homepage die Weine zum Verkauf stehen, sei laut Morgenstern eine Herzensangelegenheit, „deren kompletter Erlös dem Erhalt des Club- und Kulturbetriebs zugutekommt. Der Wein ist ausschließlich bei Veranstaltungen im Tanzhaus West und hier im Onlineshop erhältlich.“



Beim Tanzhaus Wein Nr. 2 fiel die Wahl auf einen Sauvignon Blanc vom Weingut Bicking & Bicking. „Der trockene Weißwein ist frisch und bringt die für den Sauvignon Blanc typischen, floralen und leicht grasigen Noten mit. Außerdem zeigt der Geschmack dieses Weins, wo er herkommt: Seine Mineralität ist spürbar von den kalkhaltigen Steinböden der Weinberge der Jungwinzer geprägt“, erklärt Morgenstern.



Wer das Tanzhaus West unterstützen möchte, sollte also zur Flasche greifen, denn „nie konnte man besser Solidarität zu unserem Club zeigen, als wenn ihr euch ein paar Flaschen Wein ordert und mit euren Freunden in Gedenken an die guten alten Zeiten einen genehmigt. Und natürlich lassen wir den Brunnen nicht versiegen, drum lasst euch gesagt sein, die Nr. 3 ist bereits in Abfüllung und es wird bald auch einen Rotwein und einen Sekt geben“, blickt Morgenstern erwartungsvoll in die Zukunft.

Der Tanzhaus Wein Nr. 2 ist online über www.dealerdevin.com für 9,90 Euro pro Flasche erhältlich.