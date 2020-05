Starkoch bleibt in der Region

Nach seiner überraschenden Entlassung im Hotel Burg Schwarzenstein bleibt Sternekoch Nils Henkel in der Region. Die Bollands-Gruppe konnte ihn für ihr neues Hotel Papa Rhein in Bingen gewinnen.

Viele hatten vermutet, dass es Nils Henkel nach dem unerwarteten Aus auf Burg Schwarzenstein zurück in die nordrhein-westfälische Heimat bei Köln ziehen wird. Zum Glück für die hiesigen Feinschmecker hat er jedoch eine neue Anstellung in Bingen gefunden. Das Hotel Papa Rhein eröffnet diesen Sommer am Binger Hafenpark und wurde letztes Jahr bereits zur „Innovation des Jahres“ beim Tourismuspreis Rheinland-Pfalz gewählt. Jetzt hat das Hotel für sein Restaurant Bootshaus auch noch einen der besten Köche Deutschlands gewonnen.



Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Henkel nahtlos das hohe Fine-Dining-Konzept von Schwarzenstein fortsetzt. Hotelier Jan Boland dämpft die Erwartungen in dieser Richtung: „Der Trend geht weg von den Gourmetrestaurants hin zu Bistroküchen mit authentischer, gesunder Küche nach bestem Handwerk.“ Geplant ist eine Symbiose aus regionaler Küche mit Produkten aus der Region und weltläufiger Küche mit Fokus auf Fisch und Gemüse. „Ganz bewusst setzt das Papa Rhein dabei auf ein lässiges Gastronomiekonzept ohne Sterneambitionen. Auf der Karte werden unter anderem auch Bistro-Klassiker zu finden sein, die Weine aus den umliegenden Regionen werden im Vordergrund stehen“, kündigt die Pressemitteilung an.



Selbst so eine Meldung kommt dieser Tage nicht ohne Verweis auf die schwierige Gesamtsituation aus. „Die Corona-Pandemie und die damit einhergehende Krise hat unser aller Leben auf den Kopf gestellt und ganz besonders die Gastronomie und Hotellerie sehr getroffen“, schreibt Henkel. „Voller Zuversicht und Optimismus wissen wir: Das Leben geht weiter. Und wir alle sehnen uns nach vertrauter Normalität.“ Nils Henkel und Jan Bolland kennen sich bereits seit vielen Jahren durch die gemeinsame Zugehörigkeitzu den Jeunes Restaurateurs d’Europe, der Vereinigung junger deutscher Spitzenköche.



Papa Rhein, Bingen, Hafenstraße 47A, Tel. 06786/292990