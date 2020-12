Spanischer Eintopf für einen guten Zweck

Ab heute Freitag den 4. Dezember läuft die Spendenaktion „Coronazón“, eine Zusammenarbeit des Informal-Café Tipo Madrid und der Tafel Offenbach. Es gibt spanischen Eintopf to-go. Zehn Prozent des Erlöses werden gespendet.

In Zusammenarbeit mit der Tafel Offenbach hat Gema Sánchez Ayala, Inhaberin und Küchenchefin des Informal-Café Tipo Madrid in der Offenbacher Innenstadt, die Spendenaktion „Coronazón“ ins Leben gerufen. Unterstützung bekommen sie von regionalen Produzenten, mit denen Sanchez auch sonst eng zusammenarbeitet.



Das Kunstwort „Coronazón“ ist eine Kombination aus Corona und dem spanischen „corazón“, was übersetzt „Herz“ bedeutet. „Wir wollen das Virus der Menschlichkeit verbreiten“, erklärt Sánchez. „Als Gastronomin bin ich selbst schwer von der Pandemie betroffen. Aber es gibt Menschen, denen es auch ohne Pandemie schlechter geht als mir. Diese Menschen wollen wir unterstützen.“ Und zwar mit Spenden und gutem Essen.



Ab heute bieten Sánchez und ihr Team an den Offenbacher Markttagen – Dienstag, Freitag und Samstag – von 12 bis 15 Uhr wechselnde spanische Eintöpfe zum Mitnehmen an. Vom Erlös der Aktion gehen zehn Prozent direkt an die Offenbacher Tafel. Hinzukommt eine Aktion am Freitag dem 11. Dezember: Unter dem Motto „Spanisch genießen für alle“, können sich Kunden und Helfer der Offenbacher Tafel von 18 bis 21 Uhr kostenfrei eine deftige Portion Eintopf abholen.



Alle anderen sind ebenfalls herzlich willkommen und können sich für zehn Euro ein dampfendes Stück Spanien nach Hause holen. Von dem Erlös werden wiederum zehn Prozent gespendet.



Um telefonische Vorbestellung wird gebeten.



Informal – Café Tipo Madrid, Kleiner Biergrund 17, Offenbach am Main, Di/Fr/Sa 12-15 Uhr, 0176/70060627