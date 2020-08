Schlosshotel Kronberg eröffnet Pop-up-Restaurant

Das Schlosshotel Kronberg hat ein neues Pop-up-Restaurant namens Enrico d`Assia eröffnet. Gäste können sich hier auf italienisch-deutsche Küche in zwei umgewidmeten historischen Räumen des Schlosses freuen.

Enrico d`Assia – das ist nicht einfach irgendein Name, sondern der italienische Künstlername von Heinrich Prinz von Hessen. Das Restaurant ehrt den Prinzen in mehrfacher Weise: Zum einen ist er der Namensgeber, zum anderen schmücken seine Kunstwerke wie etwa die berühmten Mopsbilder die Innenräume des Restaurants. Dieses ist in den beiden Schlossräumen roter Salon und kleiner Speisesaal untergebracht und soll hier mit seinem zwanglosen Stil eine Ergänzung zum gehobenen Schlossrestaurant bieten, sowohl für Hotelgäste als auch für Besucher der Region.

„Kulinarisch ist es im Frankfurter Raum mit seiner italienisch-deutschen Speisekarte ein Highlight“, meint Dominik Ritz, General Manager des Schlosshotel Kronberg. Das Team rund um Küchenchef Christoph Hesse bietet einerseits italienische Klassiker wie Vitello Tonnato oder Caprese con Burrata als Vorspeise. Weiterhin können Gäste Spaghetti Al Pomodoro oder Ossobuco mit Schmorgemüse und Kartoffelcreme als Hauptgang wählen. Andererseits werden auch regionale Spezialitäten wie Tafelspitz-Sülze mit Frankfurter Grüner Soße, Meerrettich und Ei oder Kalbsschnitzel mit kaltgerührten Preiselbeeren und Rahm-Gurkensalat serviert. Zum Dessert haben die Gäste abschließend die Wahl zwischen Sorbetto des Tages und den Dolce.

Die italienische Kunst von Enrico d`Assia, dem Prinzen deutscher Herkunft, erfährt so insgesamt eine kulinarische Verknüpfung auf dem Teller.

Geöffnet ist das Restaurant mit seinen 48 Sitzplätzen noch bis zum 30.10.2020 täglich von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr, bei gutem Wetter wird auch die „Grüne Terrasse“ mitgenutzt.



Enrico d`Assia, Hainstraße 25, 61476 Kronberg, Mo - So 18.30 - 21.30 Uhr, Tel: 06173/32709 23