Royal Afternoon Tea im Hessischen Hof

Noch bis Ende März lädt der Hessische Hof sonntags zur stilechten British Tea Time. Wer also noch in den Genuss feinster europäischer, ääh.., britischer Teekultur kommen möchte, sollte sich beeilen.

„Got Brexit done“ – Was das genau bedeutet, bleibt abzuwarten. Eines ist hingegen sicher: Noch bis Ende März wird sonntags von 15 bis 17 Uhr im Hessischen Hof mit der „British Tea Time“ ein kleines Stück englischer Kultur zelebriert.



Seinen Ursprüngen in den Kreisen der Upper Class des 19. Jahrhunderts nach, gilt die British Tea Time im Gegensatz zum deutschen Kaffeekränzchen als „kleine Mahlzeit“, um die Zeit bis zum abendlichen Dinner zu überbrücken. Ganz im Sinn britischer Tradition werden nun im Wintergarten des Hessischen Hofs für 59 € pro Person nicht nur ausgewählte Teesorten in feinem Porzellan serviert. Es gibt zudem klassische Sandwiches, Scones, Condiments, Tartelettes und Pralinen. Mit einem Glas Portwein zum Abschluss lässt es sich, dann auch ganz wunderbar abwarten.



British Tea Time, Grandhotel Hessischer Hof, Westend, Friedrich-Ebert-Anlage 40, bis zum 29. März sonntags von 15 bis 17 Uhr, 59 Euro pro Person. Reservierungen unter 06173/3270923 oder per E-Mail an reservations@ghh.de.