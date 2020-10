Rheingau Gourmet & Wein Festival feiert Jubiläum

Das Rheingau Gourmet & Wein Festival feiert sein 25. Jubiläum. Wenn alles nach Plan läuft, trifft sich die internationale Koch- und Winzerelite vom 25. Februar bis 14. März 2021 im hessischen Eltville.

Wenn nicht alle Stricke coronabedingt reißen, kann das Rheingau Gourmet & Wein Festival im kommenden Jahr sein 25. Jubiläum feiern. Vom 25. Februar bis 14. März 2021 trifft sich dann wie gewohnt in Eltville im Rheingau das „Who ist Who“ der deutschen und internationalen Kochelite. Verteilt auf achtzehn Festivaltage stellen 32 geladene Köchinnen und Köche ihre Kochkunst unter Beweis, begleitet von Spitzenwinzern aus Europa, Südafrika, den USA und Südamerika.



Der „Welcome“, die legendäre Festivaleröffnung im Kloster Eberbach am 25. Februar findet dieses Mal allerdings nicht wie sonst als Party, sondern als Dinner-Veranstaltung zu Tisch statt. Festival-Zentrum ist wie immer das Hotel Kronenschlösschen in Eltville-Hattenheim, wo am 14. März auch die Abschlussfeier ausgerichtet wird.



Die rund 5000 erwarteten Gäste können sich auf ein umfassendes Festival-Programm mit Koch-Shows, Workshops, Tastings und Masterclasses sowie exklusive Wein-Raritäten-Veranstaltungen freuen. Da alle Termine auf maximal 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt sind, lohnt sich diesmal besonders eine frühe Reservierung. Frühbucher müssen sich dabei keine Sorgen machen: Buchungen können bis zum 10. Januar 2021 kostenfrei storniert werden. Bei späterer Stornierung erfolgt entweder eine Gutschrift von 100 Prozent für die Dauer von 36 Monaten oder eine Rückzahlung in Höhe von 85 Prozent.



25. Rheingau Gourmet & Wein Festival, Rheingau, Eltville, 25. Februar bis 14. März 2021