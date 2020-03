Rezepte für „Notfallkochbuch“ gesucht

Der passende Wettbewerb für die Pandemie-Versuchsküche: Das Projekt „Notfallkochbuch“ des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sucht nach kreativen Rezeptideen für Notsituationen.

Angesichts der Corona-Krise ist die Nachfrage nach Nudeln, Reis und Konserven extrem gestiegen. Doch was bringen diese Lebensmittel, bei Stromausfällen und fehlendem Leitungswasser? Vom 19. Februar bis 15. Mai sucht der Wettbewerb „Notfallkochbuch“ des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) Rezepte für Gerichte, die sich ohne elektrische Kochgelegenheit zubereiten lassen und aus der Nahrungsmittelgruppe des Notvorrats (siehe BBK-Broschüre unten) stammen. Aus allen Einsendungen wird eine Jury die 50 besten und kreativsten Rezepte für das Kochbuch auswählen. Die Teilnehmenden können Gasherde, Topfsets und Backöfen gewinnen. Das Rezept soll aus maximal 3000 Zeichen bestehen, mit einem Foto der Teilnehmer beim Zubereiten des Gerichts. Originelle Ideen und neuartige Verwendung von Produkten sind erwünscht. Außerdem sollen genutzte Kochutensilien, Brennstoffe, Personenanzahl, Vorbereitungs- und Kochzeit benannt werden.Die Rezepte sollen die Fähigkeit zur Selbsthilfe fördern und die Bevölkerung „für alle Fälle“ rüsten. Neben den Gewinnerrezepten gibt es Expertenratschläge zum Haltbarmachen oder Selbstanbau von Lebensmitteln sowie zu alternativen Kochutensilien. Zu den Initiatoren des Projekts gehören neben dem BBK auch das Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Bonn und die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bonn.In einer Pressekonferenz am Dienstag hat sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zur Versorgungslage in Deutschland geäußert. „Die Lebensmittelversorgung ist gesichert, die Supermärkte bleiben geöffnet, es drohen keine Versorgungsengpässe,“ erklärt sie. Klöckner rät von Hamsterkäufen ab und bittet Verbraucherinnen und Verbraucher nach Bedarf einzukaufen.Die Vorschläge für das „Notfallkochbuch“ können entweder per Mail an notfallkochbuch.bbk@gmail.com oder per Post an Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Referat Information der Bevölkerung, Selbstschutz, Selbsthilfe, Kennwort: Notfallkochbuch, Provinzialstraße 93, 53127 Bonn geschickt werden.Nähere Informationen zur Teilnahme finden Interessentinnen und Interessenten hier. Mit dem Vorratskalkulator kann der persönliche Bedarf an Lebensmitteln für eine bestimmte Zeit berechnet werden.