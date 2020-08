Psst,...weitersagen!

Am 28. und 29. August setzt Peyman Far, Inhaber des Landwehrstübchen, seine Secret-Dinner-Serie fort. Zusammen mit Gastkoch Patrick Neureuther serviert Far 5 Gänge an einem außergewöhnlichen Ort.

Seit 2015 veranstaltet Peyman Far, Inhaber des Landwehrstübchens in Sachsenhausen, seine Secret Dinners. Nach einer längeren Pause greift Far dieses Konzept nun wieder auf. Das Prinzip ist einfach. Teilnehmen kann nur, wer einen der wenigen Plätze ergattert. Bekannt ist nur das Menü, der Tag und die Uhrzeit. Wohin die Reise geht, erfahren die Teilnehmer erst 24 Stunden davor. In der Vergangenheit fanden die geheimen Dinner unter anderem in einem Blumenladen in Sachsenhausen, einer leer stehenden Villa im Bahnhofsviertel, einem Teppichladen auf der Hanauer Landstraße oder im Kunstverein Lola Montez statt. Auch dieses Mal wissen die Teilnehmer noch nicht, wohin es geht. So viel wird jedoch verraten: Der Ort eigne sich bestens um echte Koch-Kunst auszustellen.



Und das Küchenteam? Dazu lässt sich schon mehr sagen, denn das kann sich sehen lassen: Wie üblich arbeitet Far mit hochkarätige Gastköchen zusammen, diesmal ist es Patrick Neureuther. Der hat nicht nur bereits in den Küchen von Kochshow-Schreihals Gordon Ramsey und Paradiesvogel Tim Raue den Kochlöffel geschwungen. Als Küchenchef des TnT war Neureuther bei den Gastro Trend Award 2020 unlängst als Kochtalent des Jahres nominiert. Für Samstag sind noch ein paar wenige Plätze zu vergeben. Die Fünf Gänge mit unter anderem Languste, Hirschschinken und Weiderind (vegetarische Alternativen möglich) gibt es für 59,-€ inklusive einem Welcome Drink. Was das genau sei wird, das ist natürlich geheim.



Secret Dinner, Frankfurt, 28./29. August, 19-23 Uhr, Anmeldung unter info@landwehrstuebchen-ffm.de, 59,-€