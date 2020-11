Primus-Linie – Ausblick 2020/2021

Der Bootstourenanbieter Primus-Linie resümiert das Corona-Jahr 2020 und blickt mit einem neuen Podcast, Takeaway-Angebot und Silvester-Event hoffnungsvoll in die Zukunft.

„Ein besonderes Jahr“ geht zu Ende, resümiert Marie Nauheimer, denn eigentlich hätte sie als Geschäftsführerin der Primus-Linie gleich zwei Jubiläen feiern können: 140 Jahre Frankfurter Personenschifffahrt und 45 Jahre seit Gründung des Unternehmens. Zwar mussten aufgrund der Corona-Pandemie alle Sonderaktionen und Festivitäten ausfallen, aber das konnte ihren Tatendrang nicht bremsen. Nicht nur, dass in der Zeit des Lockdowns alle Schiffe „auf Vordermann“ gebracht und ein „Primus auf Landgang – Takeaway“ ins Leben gerufen wurden. Mit Robbe „Linus“ wurde auch ein Primus-Maskottchen kreiert.



Im Februar startete zudem der „Primus Podcast“ – ein Format, das Marie Nauheimer besonders am Herzen liegt. Mit Gästen aus der Frankfurter Gesellschaft, darunter beispielsweise Hauke Hückstädt vom Literaturhaus, spricht sie auf der „Wikinger“ über spannende Themen aus Kultur, Wirtschaft oder Sport. Zu hören sind die bisherigen sechs Folgen des Podcasts kostenfrei auf den üblichen Kanälen, zu sehen auch auf der Facebook-Seite oder dem Youtube-Kanal der Primus-Linie. „Wir erreichen damit nochmal eine ganz andere Zielgruppe, und für uns war das gerade in diesem Jahr eine schöne Abwechslung“, freut sich Nauheimer, dass das Angebot bisher sehr gut angenommen wurde.



Insgesamt hofft sie auf eine Stabilisierung der Lage, „aber letztlich ist der Blick in die Glaskugel und die Planung für 2021 sehr schwierig“. Alle vorgegebenen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sowie Abstandsregeln werden an Bord konsequent umgesetzt, die Eventfahrten wurden neu konzipiert. So heißt es beispielsweise „Chill-out“ statt „After-Work-Shipping“, der Party-Charakter mit Tanz entfällt. Die neue Fahrt „Winterzauber“, inklusive Weihnachtsmenü und kleinem Unterhaltungsprogramm, soll an einigen Wochenenden im Dezember auf die Festtage einstimmen.



Feierlich geht es schließlich auch bei der Silvesterkreuzfahrt durch Frankfurt zu, mit der die Primus-Linie traditionell das Jahr ausklingen lässt. „Für 2021 haben wir einige unserer beliebten Fahrten wie das märchenhafte Familienfrühstück, die Skylight-Tour oder das Riversight-Dinner erneut ins Programm aufgenommen und hoffen, diese auch durchführen zu können“, so Marie Nauheimer.



Weitere Informationen und Buchungen für alle Fahrten unter www.primus-linie.de.