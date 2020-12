Pop-up-Store am Eschenheimer Tor

Das Flemings Hotel Frankfurt-City betreibt seit Ende November in Kooperation mit dem Onlineshop Geile Weine einen Pop-up-Store am Eschersheimer Tor. Noch bis zum 23. Dezember können sich Weinliebhaber dort mit edlen Tropfen und Champagner eindecken.

Die Festtage stehen vor der Tür und damit auch die Frage: Was serviere ich an Weihnachten? Ob Weihnachtsgans, Raclette oder die traditionellen Würstchen mit Kartoffelsalat, der passende Wein muss schon sein. Eine große Auswahl an edlen Tropfen und Champagner bietet seit Ende November der Pop-up-Store vom Flemings Hotel Frankfurt-City in Kooperation mit dem Onlineshop Geile Weine am Eschenheimer Tor.



„Wir wünschen uns, dass trotz des Teil-Lockdowns alle dieses Jahr schöne Feiertage genießen. Mit unserem Pop-up-Store zusammen mit Geile Weine wollen wir in einer Zeit der Einschränkungen ein neues Angebot schaffen“, erklärt Flemings-CEO Filip Blodinger die Idee. Seit der Schließung der Restaurants brauche es „neue kreative Konzepte in punkto Kulinarik. In unserem Pop-up-Store bekommen Weinliebhaber und alle, die auf Geschenkesuche sind, frische Inspiration. Wir wollen damit unseren Anteil für eine gelungene Festtagszeit leisten“, so Blodinger.



Noch bis zum 23. Dezember hat der Pop-up-Store im Salon des Flemings Selection Hotels immer donnerstags und freitags von 15 bis 20 Uhr und samstags von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Für Last-Minute-Einkäufer werden die Öffnungszeiten vom 21. bis 23. Dezember auf täglich von 12 bis 20 Uhr erweitert.



Pop-up-Store im Flemings, Bleichstraße 64-66, City, Do/Fr 15–2 Uhr, Sa 12–20 Uhr, 21.–23. Dezember Mo-So 12–20 Uhr.