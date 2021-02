Pop up-Shop von Chairs und Mehlwassersalz

Am 11. Februar eröffnet das Chairs Restaurant in Kooperation mit dem Café Mehlwassersalz einen Pop-up-Store in den Chairs-Räumlichkeiten in der Gronauer Straße. Angeboten werden dort künftig Backwaren, Wein sowie Eingemachtes.

Jetzt ist es spruchreif: Kommenden Donnerstag ab 11 Uhr eröffnet der Pop-up-Store des Chairs Restaurants in Kooperation mit dem Café Mehlwassersalz. In den Räumlichkeiten in der Gronauer Straße in Bornheim werden der Kundschaft künftig zahlreiche hausgemachte Produkte wie Kartoffelsuppe mit Räucherbutter, Borschtsch mit Johannisbeeressig oder Gulasch vom Landschwein in Einweggläsern angeboten. Ebenfalls wird es Eingelegtes wie Kimchi, Bete-Salat, Gurken auf polnische Art oder selbst gemachter Mozzarella geben.



Wichtig: Alles ist bio, regional und hausgemacht. Um die Backwaren wie täglich frisches Sauerteigbrot und Kuchen kümmert sich das Team von Mehlwassersalz in der Bäckerei in der neuen Altstadt, außerdem soll es täglich zwischen 12 und 15 Uhr – als eine Art Mittagstisch – warme Sandwiches to go geben.



Vor wenigen Tagen habe man laut Chairs-Betreiber den Räumlichkeiten noch einen neuen Anstrich verpasst, damit der Pop-up-Store auch optisch eine „Frischzellenkur“ bekommt. Wer also im andauernden Lockdown seine Vorräte an Eingemachtem aufstocken oder nicht auf die köstlichen Backkreationen von Mehlwassersalz verzichten will – ab nach Bornheim!



Mehlwassersalz x Chairs Pop-up-Shop, Bornheim, Gronauer Straße 1, Do/Fr 11-17 Uhr, Sa/So 10-16 Uhr, Tel. 48446922