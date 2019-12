Pop Up Dining im The Hotel Darmstadt

Seit dem 5. Dezember gibt es im Innenhofgarten des The Hotel einen Ort der besonderen Art: In einem beleuchteten Iglu können Gäste mit Wärmflaschen und Decken Glühwein und Snacks zu sich nehmen.

Wo einst das posttechnische Zentralamt war, hat im September ein neues Hotel eröffnet. The Hotel will eines der größten Häuser der Region sein. Es bietet 327 Zimmer, 27 Seminarräume, ein 5000 Quadratmeter großer Innenhofgarten und ein dreimal so großes Gartenareal um das Hotelgebäude herum.



Im Innenhofgarten des The Hotel haben die Macherinnen und Macher nun ein durchsichtiges Iglu-ähnliches Zelt aufgestellt. Besucherinnen und Besucher des mit Lichterketten geschmückten Zeltes werden mit Wärmflaschen und Decken ausgestattet und mit Glühwein, Cocktails, Snacks und Süßem versorgt. Einkehren können Gäste des hoteleigenen Tagesrestaurants, es kann aber auch als Eventlocation gebucht werden. Vom 5. Dezember bis Mitte März 2020 kann man das Event-Iglu besuchen und auch mieten.



„Unser Hotel steht für den Gedanken des Sharings und des spontanen Come Together“, sagt Bart Luijk, General Manager des Hotels. Während der nächsten Monate werde das Hotel noch in vielen Bereichen renoviert und umgebaut. Im Herbst 2020 soll es der Accor-Gruppe angeschlossen und das erste Haus der Marke „Greet“ in Deutschland werden. Ökologie und Nachhaltigkeit spielen bei „Greet“ eine große Rolle.



The Hotel, Darmstadt, Hilpertstraße 27, Tel. 06151/397650