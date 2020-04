Nimm's auf den Arm!

Die Genussakademie ist wie die anderen gastronomischen Betriebe der Stadt geschlossen. Doch hinter den Kulissen hat das Team der Journalkochschule emsig gearbeitet – jetzt gibt es den Lunchclub zum Mitnehmen!

Die beiden Lunchclubs der Genussakademie gehörten bis zu Beginn der Corona-Krise zu den begehrtesten Angeboten der Stadt. Hier wurde live vor den Augen der Gäste jeden Tag ein neues Gericht frisch zubereitet, und das zu vernünftigen Preisen im schönen Ambiente der Kochschule. Damit ist bereits seit ein paar Wochen Schluss, doch für einen passionierten Koch wie Küchenchef Pascal Scheel war das ein unerträglicher Zustand – er hat nun gemeinsam mit General Director Thomas Wisken und Programm- und Marketingleiterin Timea Ramirez in Windeseile eine echte Alternative entwickelt.



"Wenn die Gäste schon nicht zu uns kommen können, dann kommen wir halt zu unseren Gästen!" – das Trio hat eine komplette Website auf die Beine gestellt, auf der man bequem seine Gerichte vorbestellen und dann entweder persönlich in der Genussakademie Fressgass (Große Bockenheimer Straße 24) abholen oder sich nach Hause liefern lassen kann. "Wir wechseln nicht täglich das komplette Programm, haben dafür aber ein paar Gerichte mehr auf der Karte, quasi eine Fusion mit dem Besten aus beiden Lunchclubs", so Pascal Scheel. Von vier unterschiedlichen Poke Bowls über Tafelspitz oder Risotto als Wochengerichte und Pasta Carbonara bis zu einem vollständigen Ostermenü (das man noch bis Karfreitag vorbestellen kann!) ist alles dabei, was die Gäste der Genussakademie kennen und lieben.



Ein paar kühle Getränke kann man sich ebenfalls einpacken lassen, die wunderbaren Weine von Deiss gehören ebenso dazu wie der ausgezeichnete Sekt von Wegeler, geöffnet ist das neue Take-away-Angebot der Genussakademie täglich von 12 bis 14 und 17 bis 20 Uhr, Vorbestellungen werden aber rund um die Uhr auf der Website entgegengenommen – die Webadresse steht direkt unter diesem Artikel!