Neues aus dem Oeder Weg

Auf vegane Fusion-Küche und süße Leckereien setzt man seit Dezember im Vegins im Oeder Weg. Noch bis Ende März kann man sich im Pop-up-Bistro durch die Karte probieren.

Der Vegan-Trend scheint auch im neuen Jahr nicht abzureißen: Unter dem Motto „Taste can change everything“ hat sich das Vegins-Team Frankfurt aufgemacht, das kulinarische Angebot im Nordend zu erweitern. Das kleine Bistro im Oeder Weg ist vorerst als Pop-up-Store bis Ende März angedacht und bietet vegane Crêpes mit allerlei herzhafter und süßer Füllung. Neben Soja-Hackbällchen mit veganem Käse, Quinoa, Guacamole und verschiedenen Salsas stehen auch süße Varianten mit selbst gemachtem Nutella, Schoko-Cookies und Kokosnusseis auf der Karte. Wöchentlich wechselnde Specials wie beispielsweise Rote-Linsen-Suppe mit frischem Roggenbrot gibt es ebenfalls.



Eröffnung gefeiert wurde am 22. Dezember letztes Jahr – mitten im Lockdown. Ein Umstand, der Inhaberin Andrea Wellhausen nicht abgeschreckt hat: „Der kleine Laden ist sowieso auf das To-go-Geschäft und Lieferung ausgelegt“, erklärt sie. Wellhausen beschreibt das Vegins-Konzept als „vegane Fusion-Küche, die auf mediterran angehauchten Speisen beruht, die es überall auf der Welt zu finden gibt.“ Das gesunde Fastfood werde „der Umwelt zuliebe“ aus regionalen Bio-Zutaten hergestellt. „Unsere Kundschaft muss aber nicht 100-prozentig vegan sein, ganz im Gegenteil. Unser Ziel ist es, dass jeder probiert, wie lecker pflanzlich basiertes Essen sein kann“, erklärt die Inhaberin. Die Speisen beruhen auf traditionellen Rezepten der mediterranen Küche, „die auf Eigenkreationen unseres Chefkochs David treffen.“



Bis Ende März kann man sich noch selbst von der Qualität der veganen Fusion-Küche des Vegins überzeugen. Neben der Filiale im Oeder Weg sei laut Inhaberin auch noch eine weitere in der Echersheimer Landstraße 275 geplant. Außerdem kann man über die Homepage auch online bestellen und sich das Essen liefern lassen.



Vegins, Oeder Weg 63, Nordend, 01516/4109417, Di-Sa 12-15 und 17-20 Uhr