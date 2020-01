Neuer Chefkoch im Jumeirah

Als neuen Executive Head Chef für das Max on One konnte das Jumeirah einen alten Hasen gewinnen. Sascha Friedrichs ist seit 16 Jahren in der internationalen Spitzengastronomie unterwegs, war unter anderem bei Tim Raue.

Da hat sich einer was vorgenommen. „Ich freue mich sehr, die gastronomische Landschaft Frankfurts, mit neuen Aromen und meiner langjährigen Erfahrung zu bereichern“, erklärt Sascha Friedrichs zum Antritt im Max on One. Die Karriere des 40-Jährigen hatte im Süden begonnen. Im Restaurant „Zum Alde Gott“ in Baden-Baden und der Villa Hammerschmiede sammelte er erste Erfahrungen in der Sternegastronomie. Später ging es in das Hotel Erbprinz nach Karlsruhe und das Studio in Berlin, welches zur Restaurantgruppe von Sternekoch Tim Raue gehört.



Zuletzt war Sascha Friedrichs im Swissôtel Zürich als Küchendirektor tätig. Dort leitete er nicht nur das Schweizer Restaurant Le Muh, sondern war auch verantwortlich für das experimentelle Pop-Up-Konzept Studio 31, in dem französisch-asiatisch inspirierte Gourmetküche aufgetischt wurde. Im Jumeirah will er den Spagat schaffen, sowohl die Gäste des Luxushotels als auch die Frankfurter ins Max on One zu locken.



In den Wochen vor der Ankunft Sascha Friedrichs leitete die Sous-Chefin Tamara Seebacher den Restaurantbetrieb. Verantwortlich für die kulinarischen Konzepte der kompletten Jumeirah-Gruppe ist seit 2018 Michael Ellis. Für den ehemaligen Direktor des Guide Michelin wurde eigens die Stelle des Chief Culinary Officers geschaffen.



Max on One im Jumeirah Hotel, Innenstadt, Thurn-und-Taxis-Platz 2, Mo–Sa 18–22 Uhr, Tel.: 2972370